Auswärtssieg für Plankstadt

Nur der TSG Eintracht Plankstadt gelang von den drei Fußball-Kreisligisten aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung ein Auswärtssieg.

VfB Gartenstadt II – TSG Eintracht Plankstadt 1:3 (1:1)

Die Gastgeber begannen gut und spielten einige gute Chancen heraus. Folgerichtig gingen sie durch Nuha Jarju in Führung (23.). Wie angestachelt fanden die Gäste aus Plankstadt nun in das Spiel und antworteten mit einem verwandelten Elfmeter von Ali Hanbas (43.). Noch vor der Halbzeit hätte die TSG sogar noch in Führung gehen können. Trotzdem war der 1:1-Halbzeitstand leistungsgerecht. In der zweiten hälfte legten die Gartenstädter wieder den besseren Start hin. Es folgte ein Elfmeter für den VfB, der jedoch vergeben wurde. Nun wachte Plankstadt wieder auf, übernahm die Spielkontrolle und ging erstmals in diesem Spiel durch Siar Cakmak in Führung (63.). Der Tabellen-15. machte weiter Druck und sorgte durch Ali Hanbas für die Entscheidung (77.).

H. Türksp. – Hockenheim 4:2 (2:1)

Nach einem unglücklichen Gegentor in der Anfangsphase, gelang es dem dominanten FC Hochstätt Türkspor das Spiel gegen den FV Hockenheim noch vor der Pause zu drehen. Auch nach der Pause erarbeiteten sich die Hochstätter ein deutliches Chancenplus und feierten so einen verdienten Sieg.

Wallstadt – SC Reilingen 3:0 (0:0)

In der Partie der SpVgg Wallstadt gegen den SC Reilingen, feierten dominante Wallstädter einen verdienten Arbeitssieg. Auch Reilingen wurde immer wieder gefährlich, aber der stark haltende Wallstädter Torwart Heckmann hielt die Null fest. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 09.03.2020