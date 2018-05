Anzeige

Durch die Zwangsabmeldung des FC Hochstätt Türkspor II ist unfreiwillig am grünen Tisch die letzte noch offene Entscheidung in der Fußball-Kreisklasse B1 bereits gefallen (siehe Sport-Report).

Der VfL Hockenheim, der gegen die Türken noch hätte antreten müssen, erhält die drei Punkte und 3:0 Tore und kann dadurch vom zweiten Tabellenplatz nicht mehr verdrängt werden. Leidtragender ist zunächst der FC Badenia Hirschacker, der sich zumindest noch theoretische Chancen ausgemalt hatte. Dennoch ist das Abschneiden der Hirsche nach einer starken ersten Halbserie auch für Trainer Dennis Hardung etwas enttäuschend. „Wir standen uns teilweise selbst im Weg. Es gab zu viele Unruheherde und wir haben unser Spiel nicht so umgesetzt, wie wir uns das vorgestellt haben“, erklärt der Coach der Schwarz-Gelben, der der zweiten Saisonhälfte aber auch viel Positives abgewinnen kann. „Die Mannschaft ist nach der Winterpause zusammengerückt und gewachsen.“

Die restlichen drei Partien bestreitet der FC Badenia also nur noch für die Galerie, wenngleich Hardung gar nichts davon hält, die Saison ausdümpeln zu lassen. „Wir ziehen die Saison zu 100 Prozent durch und wollen unseren dritten Platz festigen.“ Der Blick geht aber bereits über diese drei restlichen Partien hinaus. Der Drei-Jahres-Plan, an dessen Ende in diesem Jahr der Aufstieg in die A-Klasse hätte stehen sollen, ist gescheitert.