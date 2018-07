Anzeige

Die Fußball-Privatmannschaften gehen in der neuen Spielzeit nur noch in einer Staffel an den Start. Mit dem FC Badenia Hirschacker PM ist die letzte Privatmannschaft aus dem Verbreitungsgebiet dieser Zeitung ausgeschieden. Dafür hat die LSV 64 Ladenburg nachgemeldet. „Der Kreisspielausschuss hat für die PM-Liga, die mit 16 Mannschaften an den Start geht, beschlossen, eine komplette Spielrunde analog den A- und B-Klassen durchzuführen“, so Kreisvorsitzender Harald Schäfer. Daher beginnt die Runde wie in den anderen Klassen bereits am 19. August.

Weiterhin gab Schäfer bekannt, dass Staffelleiter Rainer Kessler zum Saisonende ausgeschieden ist. Für ihn übernommen hat die Staffelleitung bei den Herren Thomas Saeger, der als Schiedsrichter und stellvertretender Schiedsrichterobmann bekannt ist. wy