Badenliga-Spitzenreiter in Ketsch

Der Oberliga-Absteiger TTC Ketsch war mit verhaltenen Saisonzielen in die Badenliga der Männer zurückgekehrt. Erst einmal sollte der Klassenerhalt gesichert werden. Nach fünf Spielen jedoch stehen die Ketscher zur eigenen Überraschung mit 10:0-Punkten da. Mit Niklashausen, Kleinsteinbach und Hohberg I gibt es aber noch drei weitere ungeschlagene Teams, gegen die der TTC nun nacheinander antreten muss.

Morgen um 14.30 Uhr kommt der TTSV Hohberg I in die Turnhalle am Rathaus, der erst drei Partien bestritten hat, weil Jugendspieler Tom Schaufler häufig auf überregionalen Meisterschaften und Ranglisten vertreten ist. Die Klasse der Südbadener wird daran deutlich, dass bisher nur je ein Einzel und Doppel verloren wurde. Kestutis Zeimys, Marcel Neumaier, Andreas Bußhardt, Tom Schaufler, Raphael Becker und Felix Gühr werden der erste ganz große Gradmesser für die Ketscher sein. Timo Berger weist Aufstiegsambitionen nach wie vor weit von sich, verspricht jedoch: „Wir werden gegen Hohberg alles reinhauen.“

Auch die TTC-Frauen stehen in der Oberliga viel besser da als erwartet. Vier Siege und zwei Niederlagen sind mehr als erhofft. Heute um 13 Uhr spielen sie beim VfL Sindelfingen II, der mit 4:6-Punkten im unteren Mittelfeld steht. Der VfL trat bisher ohne die Nummer eins Nathalie Bacher an, auch Uschi Kohn (Punkt drei) und Elke Philipp (Punkt fünf) kamen noch nicht zum Einsatz. Der VfL ließ zumindest mit Unentschieden gegen Frickenhausen I und Dietlingen aufhorchen. „Da ist etwas drin für uns“, ist Lisa Prautzsch optimistisch.

In der Männer-Verbandsliga hat Schlusslicht TTC Hockenheim heute (18 Uhr, Gymnasiumhalle) den TTC Dietlingen zu Gast. Der Gegner hat erst drei Partien bestritten und mit Zvonko Marinovic eine gute Nummer eins. Hockenheim müsste schon über sich hinauswachsen, wenn etwas Zählbares herausspringen soll.

Chance für Oftersheim

Für die TTG EK Oftersheim geht es heute (18 Uhr, Schimperhalle) gegen den TTV Ettlingen II, der wie Hockenheim 2:8-Punkte aufweist. Den einzigen Sieg holte Ettlingen II am letzten Spieltag überraschend mit 9:7 in Dietlingen. Vor allem Endranglistenspieler Jan Ebentheuer-Barceló ist zu beachten. Oftersheim könnte mit dem dritten Sieg in Folge in den oberen Tabellenbereich vorstoßen.

Erster gegen Zweiter – in der Frauen-Verbandsliga steht heute (14 Uhr) das Topspiel zwischen der TTG Neckarbischofsheim (10:0-Punkte) und dem TV Brühl (10:2) auf dem Spielplan. Mit Melissa Friedrich (Bilanz 11:1) verfügt Neckarbischofsheim über eine der stärksten Spielerinnen der Klasse, Lucia Behringer ist im unteren Paarkreuz sogar noch ungeschlagen (10:0). Miriam Post stapelt tief. „Wir wären mit einem Unentschieden zufrieden“, meinte Post. Brühl muss ohne Maike Korn antreten, für sie wird Andrea Pristl spielen.

Der in der Verbandsklasse Nord der Männer noch ungeschlagene TTC Ketsch II spielt um 19.30 Uhr beim Tabellenführer VfB Mosbach-Waldstadt. Beide Teams weisen einen Verlustpunkt auf, der Gastgeber hat eine Partie mehr bestritten. Da die führenden Teams bis dato sehr knappe Ergebnisse untereinander ausgespielt haben, ist eine Prognose sehr schwierig. Es wird stark auf die Tagesform ankommen und darauf, ob die Mannschaften komplett antreten können. Mosbach-Waldstadt leistet sich den Luxus, in der achthöchsten Spielklasse mit fünf Ausländern anzutreten.

