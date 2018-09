Bären bündeln ihre Kräfte

In der vergangenen Saison siegte der Frauen-Handball-Zweitligist aus Ketsch mit 28:24, zuvor gab es für die Kurpfalz-Bären aber in Nürtingen nichts zu holen. Auch diesmal erwarten die Bären-Ladies einen harten Kampf in dem Auswärtsspiel (Samstag, 19.30 Uhr), denn Nürtingen wird mit aller Macht den ersten Saisonsieg feiern wollen.

Beim Auftakt in Berlin führte das Team von Trainer Stefan Eidt zwar zur Pause mit 13:12, doch in der zweiten Hälfte gelangen seinen Spielerinnen noch sechs Tore. Jetzt soll unbedingt ein Sieg über die Bären her, um nicht gleich wieder hinten in der Tabelle aufzutauchen.

Eigentlich wollte die das Nürtinger Spiel jahrelang dominierende Linkshänderin Verena Breidert im Mai ihre Karriere beenden. Doch sie hängt noch eine Saison dran – wohl auch, weil der Kader recht dünn ausgestattet ist. In Berlin standen acht Feldspielerinnen zur Verfügung.

Eigene Fehler abstellen

Die Sorgen von Stefan Eidt teilt Kat-rin Schneider nicht: „Wir reisen mit voller Kapelle nach Nürtingen und stellen uns auf ein kräftezehrendes Spiel ein. Wichtig wird sein, schnell in unseren Rhythmus zu kommen, denn dann haben wir gute Chancen auf den ersten Auswärtssieg. Dabei wird es darauf ankommen, die vielen technischen Fehler abzustellen, die uns in der Schlussphase des Spiels gegen Lintfort einen höheren Siegkosteten“, so die Ketscher Trainerin. Und der sportliche Leiter der Bären, Tom Löbich, warnt auch eindringlich: „Gegen Nürtingen gab es in der Vergangenheit immer hart umkämpfte Begegnungen, da müssen wir sehr konzentriert zu Werke gehen.“ ihb/zg

