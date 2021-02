Ketsch.Die Kurpfalz-Bären spielen an diesem Samstag, 6. Februar, um 18 Uhr in der Handball-Bundesliga Frauen zu Hause gegen die HSG Blomberg-Lippe, die sich nach dem Sieg gegen Buxtehude die Teilnahme am Finalturnier des DHB-Pokals gesichert hat. Blomberg ist eine Mannschaft, die ein extrem gutes Umschaltspiel hat und zu Recht mit dem aktuellen vierten Tabellenplatz um die internationalen Plätze spielt.

