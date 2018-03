Anzeige

Die Ketscher Kurpfalz-Bären haben nach fünf Siegen in Folge gestern erstmals wieder eine Niederlage kassiert: Beim Vorletzten der 2. Handball-Bundesliga Frauen, HSG Hannover-Badenstedt, unterlag der Tabellenzweite knapp mit 32:33 (14:18).

Dabei liefen die Gäste praktisch während der gesamten Partie einem Rückstand hinterher. Das 0:1 durch Saskia Fackel per Siebenmeter war die einzige Führung in 60 Minuten. Nach dem 6:6 wuchs der Vorsprung der Heimmanschaft schnell auf drei Tore (9:6), später sogar auf fünf an (8:13). Auch im zweiten Spielabschnitt gelang es den Ketscherinnen zunächst nicht, heranzukommen. Beim Stand von 26:20 (43.) schien die Messe fast schon gelesen zu sein.

Doch in der Schlussviertelstunde wachte die Mannschaft von Trainerin Katrin Schneider auf und verkürzte Zug um Zug. In der 52. Minute hatte die treffsichere Carmen Moser (insgesamt 12 Treffer) sogar auf 26:28 verkürzt. Aber näher als auf zwei Tore ließ Hannover-Badenstedt seinen Gegner zunächst nicht herankommen. Erst zweieinhalb Minute vor Abpfiff verkürzte Rebecca Engelhardt auf 31:32, doch die HSG hatte prompt die Antwort parat. Nach dem Anschlusstreffer hatte Ketsch noch 59 Sekunden Zeit zum Ausgleich, es reicht aber nicht mehr.