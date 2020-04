Bären müssen Carmen Moser ziehen lassen

Obwohl die Kurpfalz-Bären vor wenigen Wochen noch verkündet hatten, dass sie alle Leistungsträgerinnen halten könnten, gibt es jetzt doch eine Veränderung im Aufgebot: Carmen Moser wird den Handball-Bundesligisten aus Ketsch verlassen und beim Liga-Rivalen Neckarsulmer Sport-Union anheuern. „Das hat uns natürlich überrascht, aber Reisende soll man bekanntlich ziehen lassen“, sagte Geschäftsführer Udo Wagner.

Da Moser noch einen gültigen Vertrag bis 2021 hatte, bekommen die Bären eine Ablösesumme, die sie aufgrund der abgesagten Heimspiele gut gebrauchen können. Über die Höhe der Summe vereinbarten beide Vereine jedoch Stillschweigen. „Wir konnten uns mit dem Konkurrenten über eine angemessene Art der Vertragsauflösung abstimmen. Dadurch stand dem Wechsel nichts mehr entgegen“, sagte Wagner.

Trotzdem ist der Weggang der 25-Jährigen für die Bären aus sportlicher Sicht ein herber Schlag. Moser war mit 78 Toren hinter Lara Eckhardt (82) die zweitbeste Werferin des Teams von Trainer Adrian Fuladdjusch, obwohl sie zu Saisonbeginn aufgrund von Pfeifferschem Drüsenfieber nicht zur Verfügung stand. Auch beim einzigen Saisonsieg, beim 30:27 gegen die HSG Bad Wildungen, war sie acht Mal erfolgreich. Sorgen bezüglich der Zukunft macht sich der Coach aber nicht. Er möchte die Philosophie der Bären fortführen: „Wir schauen zuerst unseren eigenen Nachwuchs an. Wer sich dort gut entwickelt, hat die Möglichkeit, aufzurücken und im aktuellen Kader ist auch genügend Potenzial, um die Position im linken Rückraum zu besetzen.“

Wagner gibt aber auch zu, dass sich die Bären mit einer externen Spielerin verstärken könnten: „Wir halten die Augen offen, aber solange sich während der Corona-Krise keine Spielerin in physikalischer Form bei uns vorstellen kann, werden wir nicht handeln.“

Mit Moser verlieren die Bären eine Spielerin, die schon in ihrer Jugend sechs Jahre lang das Trikot der TSG trug. Die Studentin wurde mit Ketsch einst zwei Mal deutscher Vizemeister und nahm außerdem als Juniorin an der Europameisterschaft teil. Später wechselte sie zur HSG Bensheim/Auerbach und stieg mit den Flames zum ersten Mal in die Bundesliga auf, ehe sie 2016 an den Altrhein zurückkehrte und auch dort den Aufstieg feiern durfte. Jetzt beginnt für sie ein neues Kapitel, auf das sie sich freut: „Ich habe mich für diesen Schritt entschieden, da ich mich noch einmal weiterentwickeln möchte.“

Die Entscheidung sei ihr keineswegs leicht gefallen, bestätigt Moser: „In Ketsch habe ich immer gerne gespielt. Ich konnte dort eine Menge lernen und besonders der Abschied von meiner Mannschaft fällt mir schwer.“ Bei der NSU möchte sie an ihre Leistungen anknüpfen und ganz auf sich alleine gestellt ist Moser, die von Neckarsulms neuer Trainerin Tanja Logvin angesprochen wurde, auch nicht. Mit Louisa Wolf spielte sie bereits in der Baden-Württemberg-Auswahl und der Juniorinnen-Nationalmannschaft zusammen.

Bei den Bären wird sie eine Lücke hinterlassen, Fuladdjusch weiß aber auch: „Am Ende des Tages sind und bleiben wir ein Ausbildungsverein. Für uns ist es eine Auszeichnung, dass andere Vereine unsere Spielerinnen interessant finden.“ Und mit Eckhardt und Verena Oßwald hat der 32-Jährige zwei Bärinnen in seinen Reihen, die im Verbund das Loch stopfen könnten. Zeit, um sich unter den neuen Umständen für die neue Saison einzuspielen, haben die Bären in den kommenden Monaten ohnehin.

