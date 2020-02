Bären trennen sich von Katrin Schneider

Amtsgericht

Aufmerksamer Nachbar rettet ein Katzenbaby

In höchster Lebensgefahr befand sich ein acht Wochen altes Katzenbaby im Juli des vergangenen Jahres in einer Hütte der Kleingartenanlage im Mörsch in Hockenheim. An den Folgen des Geschehens leidet das junge Tier heute noch.