„Im Umfeld der TSG Ketsch ist man vom bisherigen Saison-Auftritt der Kurpfalz-Bären in der zweiten Handball-Bundesliga der Frauen begeistert“, lautet der Einstieg einer Pressemitteilung des Vereins, der sich ein Interview anschließt. Das Team von Trainerin Katrin Schneider behauptet im Augenblick den zweiten Tabellenplatz und könnte damit den Aufstieg in die erste Frauenbundesliga aus eigener Kraft realisieren. Doch die sportlichen Leiter, Dr. Robert Becker und Tom Löbich, werden keinen Lizenzantrag stellen. Das teilte der Verein gestern mit.

Werden Sie einen Lizenzantrag für die erste Liga stellen?

Robert Becker: Dazu ein klares Nein! Ein Aufstieg zum jetzigen Zeitpunkt würde all das aufs Spiel setzen, was in den letzten drei Jahren in Ketsch aufgebaut wurde. Wir haben zwei Damenteams in der zweiten und dritten Liga, sind im Jugendbereich optimal aufgestellt und stehen wirtschaftlich sowie organisatorisch auf einem soliden Fundament. Tom Löbich: Wir bleiben auf dem Teppich und verfallen nicht in Wunschträume, die sich schnell in einen Alptraum verwandeln können. Wenn sich das Ganze weiter so entwickelt, können wir auch ambitioniertere Ziele in Angriff nehmen.