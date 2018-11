Bären-Weste auch nach acht Partien weiß

Die Kurpfalz-Bären behielten ihre weiße Weste. Die Ketscher Zweitliga-Handballerinnen besiegten gestern Nachmittag den vermeintlichen Angstgegner SG H2Ku Herrenberg mit 30:26 (14:12) und zieren nun mit 16 Punkten aus acht Spielen die Tabellenspitze. Eine Abordnung der Narrhalla Ketsch um Prinzessin Valentina I. und Präsident Dirk Berger hatte dem Team von Trainerin Katrin Schneider vor dem Anpfiff viel Erfolg gewünscht – das war offensichtlich ein gutes Omen in der heimischen Neurotthalle.

Das letzte anfeuernde „Ahoi“ der Narren war kaum verklungen, als Samira Brand die Bären in Führung brachte. Rebecca Engelhardt erhöhte per Tempogegenstoß auf 2:0 (1.). Es ging allerdings nicht so weiter. Ketsch zeigte Flüchtigkeitsfehler. Herrenberg gelang das 2:2 (6.) trotz Unterzahl. Die Bären-Offensive agierte zu ungenau, so dass die Gäste sogar zweimal in Führung gehen konnten (3:4, 9. und 4:5, 11.). Keeperin Sabine Stockhorst verhinderte aber Schlimmeres.

Die Ketscherinnen berappelten sich allmählich wieder. Top-Werferin Rebecca Engelhardt, insgesamt mit acht Treffern erfolgreich, sowie Saskia Fackel, die drei Siebenmeter auf ihr Konto verbuchte und schließlich Lena Feiniler und Sina Michels schraubten das Ergebnis auf 11:6 (19.) hoch. Der Fünf-Tore-Abstand hielt aber nicht lange. Herrenbergs Keeperin Monika Lide parierte einen Siebenmeter von Saskia Fackel. Elena Fabritz hämmerte nur an den Pfosten und auch Carmen Moser scheiterte. Die Truppe von Katrin Schneider zeigte Konzentrationsmängel. Die Gäste ließen sich bis zur Pause einfach nicht abschütteln.

Nach dem Seitenwechsel bekam Sina Michels gleich zwei Minuten. Die überragende Lisa Gebhard aufseiten der „Kuties“ ließ der Bären-Defensive weiterhin keine Ruhe. Sophia Sommerrock erzielte per Tempogegenstoß das 18:15 (36.) und Saskia Fackel verwandelte ihren dritten Strafwurf. Die Ketscher Abwehr war weiterhin nicht ganz auf der Höhe, so dass Herrenberg mit dem 22:21 (43.) wieder bedrohlich nahe rankam. Linkshänderin Lisa Gebhard konnte zeitweise schalten, wie sie wollte.

Die kampfbetonte Partie blieb eng. Carmen Moser kassierte die Rote Karte. Sina Michels stellte wieder den Drei-Tore-Abstand her. Beide Teams leisteten sich aber weiter Unzulänglichkeiten. Herrenberg geriet in zweifache Unterzahl, die Bären machten aber auch da nichts draus. Erst die 27:23-Führung (55.) durch Saskia Fackel sorgte für etwas mehr Sicherheit. Carolin Tuc vergab einen Siebenmeter für Herrenberg. Sina Michels und zweimal Rebecca Engelhardt erhöhten schließlich zum 30:25 (60.). Der letzte Treffer für die Gäste durch Carolin Tuc ging im Jubel der Bären-Fans unter.

„Verdienter Sieg“

Der Sportliche Leiter Robert Becker hatte ein sehr kämpferisches Spiel gesehen. Das Team scheine auswärts konzentrierter zu Werke zu gehen. „Kuties“-Coach Mike Leibssle gratulierte den Gastgebern zum „definitiv verdienten Sieg“. Der Spielverlauf sei sehr körperbetont gewesen. „Wir haben es nicht geschafft, mit Mannschaftstaktik eine Lösung zu finden“, meinte Leibssle. Gut 18 Fehlwürfe seien einfach zu viel gewesen. Sein Team habe mit nur neun Feldspielerinnen dennoch einen couragierten Auftritt hingelegt, er hadere nur mit dem Überzahlspiel.

„Wir haben uns zwei Punkte erkämpft“, gab Bären-Dompteurin Katrin Schneider zu. Ihre Truppe habe sich zu viele Fehler im Positionsangriff geleistet: „Wir sind aber mit zwei Punkten belohnt worden, das war unser Ziel. Jetzt haben wir mit 16:0 Punkten eine komfortable Situation.“

Die Spielerin des Tages Rebecca Engelhardt konnte nicht sagen, warum die Kurpfalz-Bären auswärts meistens „klarer agierten“. Das sei aber auch egal: „Wir haben viele Fehler, aber auch viel gut gemacht – Hauptsache gewonnen.“

Kurpfalz-Bären: Stockhorst, Wiethoff; Michels (4), Feiniler (2), Brand (1), Sommerrock (2), Marmodee (2), Fackel (7/3), Oßwald, Fabritz, Michl, Moser (2), Engelhardt (8), Eckhardt (2).

