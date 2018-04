Bären wollen gegen „Füxxe“ Flaute beenden

Anzeige

Nach drei knappen Niederlagen wird es für die Ketscher Kurpfalz-Bären in der 2. Handball-Bundesliga Zeit, mal wieder Zähne und Krallen zu zeigen. Obwohl Dr. Robert Becker betont, dass im Lager der Kurpfalz Bären keinerlei Nervosität herrscht, erwartet Trainerin Kate Schneider von ihren Schützlingen einen beherzteren Auftritt als zuletzt: „Mir hat es überhaupt nicht gefallen, wie wenig Gegenwehr wir in den letzten Spielen gezeigt haben. Das muss jetzt in den beiden aufeinanderfolgenden Spielen gegen Berlin anders werden.“

Denn schon am 1. Mai Feiertag müssen die Bärenladies nach Berlin, um das wegen Wassereinbruch kurzfristig abgesagte Vorrundenspiel nachzuholen. Noch immer rangieren die Bären auf dem zweiten Tabellenplatz und haben weiterhin die Vizemeisterschaft im Visier.

Die Fans sind gespannt, ob ihre Bären den Schalter wieder umlegen können. In einer Liga, in der fast jeder jeden schlagen kann, sind auch die Spreefüxxe aus Berlin für allerlei Überraschungen gut. Im positiven wie negativen Sinne. Das gilt auch für die beiden letzten Spiele: In Nürtingen verloren die Berlinerinnen klar mit 32:24, um am vergangenen Samstag einen 36:26 Kantersieg gegen die Miezen aus Trier zu landen.