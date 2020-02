„Bärlis“ empfangen designierten Meister

Die Eisbären Eppelheim II, die „Bärlis“ empfangen am Sonntag um 19 Uhr mit den Pforzheim Bisons den aktuellen Tabellenführer der Eishockey-Landesliga im „Icehouse“. Die Gäste würden mit einem Sieg in Eppelheim ihre Meisterschaft perfekt machen.

Die Bisons sind in dieser Landesliga-Saison das Maß aller Dinge. Nur zwei Niederlagen aus 19 Spielen mussten die Goldstädter in der Saison einstecken und stehen somit mit zehn Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Bei einer Niederlage des Verfolgers Esslingen tags zuvor würden die Bisons bereits als Meister ins „Icehouse“ reisen. Die Eisbären hingegen haben Platz sechs erobert und wollen diesen verteidigen. Mit einer ähnlich konsequenten Leistung wie gegen die TSG Reutlingen sollte auch gegen den Tabellenführer ein enges Spiel im Bereich des Möglichen sein. zg

