Ballgewinne führen früh zu Vorsprung

Nach der knappen Heimniederlage der Oberliga-Basketballerinnen des TV Schwetzingen gegen den BG Ettenheim (74:77) vor zwei Wochen ging es zum TV Freiburg-Herden, um endlich wieder einen Sieg zu holen. Dies gelang mit einem Endergebnis von 84:61 deutlich.

Mit dem taktischen Mittel der Zonenpresse direkt von Anfang an erzielten die TV-Damen viele Ballgewinne, wodurch sie sich nach dem ersten Viertel mit 25:10 bereits gut absetzten. Im zweiten Viertel ließen sie dem Gegner durch eine sehr gute Verteidigung nur acht Punkte zu, so dass es zur Halbzeitpause 46:18 stand. Nun hieß es, den Vorsprung nicht mehr abzugeben.

Dritten Platz verteidigt

Nach einer guten Teamleistung und viel Einsatz fuhren die Schwetzinger Blue Devil Ladys den hohen Sieg ein und verteidigten den dritten Platz in der Tabelle der Oberliga Baden. Am Sonntag, 3. Februar (Hebel-Gymnasium, 13.30 Uhr), geht es gegen den Tabellen-Elften, die DJK Rabbits Eppelheim. Hier ist sich Trainerin Ann-Kristin Weisenberger sicher, dass der zweite Sieg in Folge eingefahren werden kann.

TVS: Ebert (22), Reichert (13), L. Erles (13), Frank (12), Laura Loesche (8), Lena Loesche (8), Saldo (4), S. Erles (4), Hill. se

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 30.01.2019