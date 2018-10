Banek-Buben messen sich mit stärkster Offensive der Spielklasse

In der Fußball-Landesliga steigt am Sonntag um 15 Uhr das Derby zwischen dem Gastgeber SG ASV/DJK Eppelheim und FV Brühl. Die Begegnung ist nicht ohne Brisanz, denn in den Reihen der Eppelheimer steht mit Patrick Greulich der frühere Goalgetter des FVB. Die TSG Eintracht Plankstadt empfängt bereits am heutigen Freitag um 19.30 Uhr das Spitzenteam des 1. FC Mühlhausen. Die Spvgg 06 Ketsch ist spielfrei.

Der Trainer der TSG Eintracht Plankstadt, Pierre Banek hatte im Vorfeld der Begegnung beim VfL Neckarau ein gutes Gefühl und sah seine Mannschaft auf Augenhöhe mit dem Gegner. Aber trotz 15 minütiger doppelter Überzahl verlor die TSG Eintracht mit 1:3. „Das Spiel muss jetzt aus den Köpfen, denn mit Mühlhausen steht uns mit dem Zweiten der Liga ein ganz schwerer Brocken ins Haus“, erklärt Banek und fügt hinzu: „Gegen Mühlhausen können wir eigentlich befreit aufspielen, denn gegen diese starke Elf können wir nur gewinnen“, übt sich Banek in Zweckoptimismus, wohl wissend, dass sein Team gegen die momentan stärkste Offensive der Liga antreten muss.

Nach dem Arbeitssieg gegen Kürnbach, hat sich der FV Brühl etwas Luft in der Tabelle verschafft. Jetzt steht im Derby bei der SG ASV/DJK Eppelheim zumindest nominell ein starker Gegner bevor, der allerdings diesen Anspruch bisher schuldig geblieben ist und in der unteren Tabellenhälfte rangiert.

„Eppelheim ist an guten Tagen für jeden Gegner ein Stolperstein und geht als klarer Favorit in die Partie“, hofft der Trainer des FVB, Volker Zimmermann, dass seine Mannschaft einen Sahnetag erwischt. Die Voraussetzungen sind jedoch alles andere als gut, da mit Tim Heene (Urlaub), Tim Hoffmann (gelb-rot) und Canay Keklik (OP) drei wichtige Spieler ausfallen. „Brühl geht es ähnlich wie uns und keiner hat die Mannschaft im Tabellenkeller erwartet. Bin mir aber sicher, dass Volker Zimmermann mit all seiner Erfahrung sein Team ins gesicherte Mittelfeld führen wird. Für uns steht jetzt im Vordergrund unsere Hausaufgabe zu machen, die schwer genug werden wird“, weiß der SG Trainer Daniel Mingrone, der in der Zeit in Schwetzingen unter Zimmermann gespielt hat, dass der Brühler Trainerfuchs taktisch einiges im Köcher hat, um der Eppelheimer Mannschaft das Leben so schwer als möglich zu machen. „Wir sind im Derby gefordert und alles andere als ein Sieg wäre ein Rückschritt für uns. Ich gehe fest davon aus, dass der Sieg gegen St. Leon unseren Spielern die Augen geöffnet hat und unsere Mannschaft nach dem holprigen Start jetzt endlich richtig Gas geben wird, um den Draht nach oben nicht abreißen zu lassen“, sagt Mingrone. lof

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 26.10.2018