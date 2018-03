Bauchweh unbegründet

Anzeige

Der Titel-Hattrick für die SG BW/GH Plankstadt ist ein großes Stück näher gerückt. Am viertletzten Bundesligaspieltag der Sportkeglerinnen gewann Plankstadt in überzeugender Manier beim KSC Mörfelden 2825:2677 und muss nur noch die beiden kommenden Heimspiele gegen Frammersbach und Verfolger Obernburg gewinnen, um sich erneut die deutsche Meisterschaft zu sichern. „Wir sind mit etwas Bauchweh nach Mörfelden gefahren, waren aber sofort auf den Punkt bei der Sache und haben unser Spiel durchgezogen“, freute sich Petra Deininger.

Bereits im Starttrio holten Yvonne Schränkler, Luisa Ebert und Jessica Foos einen Vorsprung von 84 Kegeln heraus. Schränkler war zuvor etwas nervös gewesen, da „die Bahnen in Mörfelden nicht zu meinen Lieblingsbahnen gehören.“ Dafür war sie mit 465 Kegeln sehr zufrieden. Foos holte gegen die diesmal schwache Stefanie Lerner 60 Kegel heraus.

Im Schlusstrio gab Marion Glück ein paar Kegel gegen Christina Williamson ab, freute sich aber über die klasse Auswärtsleistung ihres Teams. Noch nie hatte Plankstadt in Mörfelden so ein Ergebnis erzielt. Stefanie Blach („Ich hatte mehr Gegenwehr erwartet“) und Sabrina Amtsberg, mit 488 Kegeln Tagesbeste, sicherten den Sieg. „Es war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum dritten Titel in Folge, aber es sind noch drei Spiele zu spielen. Es ist noch nichts entschieden“, hielt Yvonne Schränkler den Ball flach.