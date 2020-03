Bauer kommt rein und trifft

Die Fußballer der Spvgg 06 Ketsch sind nach der Winterpause gegen Landesliga-Tabellenführer FC Mühlhausen mit einer Überraschung gestartet. Denn für die Mannschaft von Trainer Frank Eissler hieß es am Ende 1:1-(0:1)-Unentschieden.

Die favorisierten Gäste gingen in Folge eines zweifelhaften Freistoßes durch Christoph Stenzel mit 1:0 (36.) in Führung, der aus sieben Metern einköpfte. Nach etwas mehr als einer Stunde kam die Wende in der Partie. FC-Spieler Jonathan Imhof kassierte innerhalb von fünf Minuten zweimal Gelb und dezimierte die Seinen. Unmittelbar danach traf Aiman Kurt zum vermeintlichen Ausgleich, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Ketsch agierte nun überlegen, weshalb FC-Keeper Jakob Bouchetob Kerim Öztürks Volley klären musste (76.). Dennis Bauer befand sich 120 Sekunden auf dem Feld, ehe er zum verdienten 1:1 (84.) einnetzte. Danach wurde es dramatisch, denn die Heimelf geriet innerhalb von drei Minuten in Unterzahl, da Öztürk und Emre Güc mit Gelbrot vom Feld mussten. Mühlhausen schnupperte nur noch am Sieg. jf

Ketsch: Herzog; Stephan Jung, Ruder, Steffen Jung (81. Bauer), Kaya, Eklou (71. Güc), Hinzmann (59. Öztürk K.), Ardelt, Marzoll, Kurt (90. Bruni), Rosenberger.

