Bauer verlässt die 06er

Dennis Bauer wechselt in der Winterpause vom Fußball-Landesligisten Spvgg 06 Ketsch zu seinem Heimatverein DJK/Fortuna Neckarhausen in die A-Klasse zurück.

Der 28-jährige Angreifer spielte – mit einem Jahr Unterbrechung beim TSV Wieblingen und der U-23-Mannschaft des SV Waldhof Mannheim – sieben Jahre in Ketsch und brachte es da auf 66 Tore. Unter Trainer Giuliano Tondo kam Bauer in dieser Saison nicht mehr auf die Einsätze, die er sich erhofft hatte. „Mir hat es in Ketsch in all den Jahren gut gefallen und ich gehe auch nicht im Groll von hier weg. Nach Ketsch musste ich dreimal in der Woche zum Training und einmal zum Spiel fahren und sah mich meist nur auf der Ersatzbank wider, was mir natürlich nicht schmeckte. Jetzt ist es für mich ein Katzensprung, auf das Sportgelände in Edingen-Neckarhausen. Noch ein Grund meines Wechsels ist, auch endlich einmal mit meinem jüngeren Bruder in einer Mannschaft zu spielen“, erklärt der frühere Goalgetter seine Beweggründe.

„Ich freue mich auf Dennis. Mit ihm kommt ein erfahrender Spieler zu uns, der mehr Qualität in unser Angriffsspiel bringen wird. Auch im Verein freut man sich auf den Rückkehrer“, erklärt Marco Rocca, der Trainer der DJK/Fortuna. lof

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 23.12.2020