Bayern-Stars als Losfeen

Tolisso, Thiago und Hernandez ziehen die Teams für den Juniors Cup. © Privat

Die Mannschaft des SV Rohrhof hat sich als Sieger des Allianz Juniors Soccer Cups 2019 – ausgerichtet von der Agentur Tobias Gebert in Brühl – für das Finalturnier des FC Bayern München qualifiziert. Die Bayern- Stars Corentin Tolisso, Lucas Hernandez und Thiago Alcantara standen als Losfeen zur Verfügung und haben insgesamt acht Jungen- und vier Mädchenmannschaften gezogen, darunter das D-Junioren Team um Trainer Daniel Bittmann.

Am Samstag, 12. Oktober, erfolgt die Anreise nach München. Begrüßung im Hotel, anschließender Stadionbesuch in der Allianz-Arena und Erlebniswelt sowie ein gemeinsames Abendessen stehen am ersten Tag auf dem Programm. Das Finalturnier findet dann am Sonntag, 13. Oktober, statt und wird auf einer FC Bayern-Trainings-Location ausgetragen. Die Siegermannschaften des Finalturniers erhalten unter anderem jeweils 20 Public-Tickets für ein Bundesliga-Spiel des FC Bayern München. lof

