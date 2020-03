Becker: Die Entscheidung wurde zu früh getroffen

Region.Die Entscheidung der Deutschen Classic-Kegler Union (DCU), die Bundesliga-Saison 2019/20 zu annullieren, sorgt in den Kreisen der Sportkegelklubs der 1. und 2. Bundesliga weiterhin für viel Frust und Ärger. Insbesondere der Vollkugelclub Eppelheim ist davon betroffen, da er seinen schon errungenen Meistertitel verliert.

Der VKC hat einen Widerspruch des Zweitliga-Tabellenführers Stolzer Kranz Walldorf gegen die Annullierung wie auch zwölf weitere Klubs der 1. und 2. Liga – darunter die SG BW/GH Plankstadt – sowie den Verbandsligen unterschrieben und auch selbst ein Schreiben an das DCU-Präsidium gerichtet. In diesem wird – zwischen den Zeilen – sogar mit Austritten aus der DCU gedroht. „Alleine um eine Veränderung in der Mitgliederentwicklung des Verbandes zu verhindern beziehungsweise dieser zuvor zu kommen, fordern wir Sie im Namen unser Mitglieder dazu auf, die getroffenen Entscheidungen zu hinterfragen und gegebenenfalls zu revidieren“, heißt es in dem vom kompletten VKC-Vorstand unterzeichneten Schreiben. Kritisiert wird vor allem die „ohne Zeitdruck getroffene Entscheidung.“

Erstaunen und Enttäuschung

Folgend die Stellungnahmen einiger Bundesligisten aus der Region zum Thema.

Matthias Ebert (Sportwart und Trainer des VKC Eppelheim, Bundesliga Männer): Wir waren sehr erstaunt und geknickt, als wir von der Entscheidung erfahren haben. Für was haben wir ein Jahr gekegelt? Man sollte die Liga so werten wie jetzt der Tabellenstand ist oder im September/Oktober die letzten beiden Spiele austragen. Über Konsequenzen, also ob Spieler beispielsweise zum Konkurrenz-Verband DKBC wechseln, haben wir noch nicht debattiert.

Natascha Harlacher (DSKC Eppelheim, Bundesliga Frauen): Im Moment hat die Gesundheit Aller Vorrang. Es gibt aktuell wesentlich Wichtigeres, als sich über den Sport zu streiten und getroffene Entscheidungen anzufechten. Natürlich hätte man noch warten können, aber bis wann? Im Juli warten heiße Temperaturen und die Urlaubszeit. Wir werden keinen Einspruch einlegen und auch nicht zu einem anderen Verband wechseln.

Einbeziehung gewünscht

Rebecca Becker (Sportwartin und Spielerin SG DKC/KSC 81 Hockenheim): Generell freuen wir uns natürlich darüber, auch nächstes Jahr wieder in der höchsten Spielklasse kegeln zu dürfen. Wir finden jedoch, dass die harte Entscheidung der DCU möglicherweise zu früh getroffen wurde. Natürlich ist das Ausmaß der Coronakrise niemandem klar, dennoch hat man durch die Absage aller Meisterschaften erstmal keinen Zeitdruck für die Entscheidung. Prinzipiell akzeptieren wir diese aber, sicherlich hat das Präsidium diese nicht leichtfertig getroffen. Wir hätten uns aber gewünscht, die Bundesligisten mit einer Abstimmung oder Umfrage in die Entscheidung einzubeziehen. Die Meinungen, ob die aktuelle Tabelle gewertet oder die letzten zwei Spieltage ausgetragen werden sollten, gehen bei uns intern auseinander. Ich bin aber sicher, dass niemand den Klub oder den Verband wechseln möchte.

Carmen Brossmann (Sportwartin und Spielerin SG DKC/RW Neulußheim): Da 90 Prozent der Runde gespielt sind, finde ich diese Entscheidung nicht in Ordnung. Wegen zwei fehlenden Spielen werden die Teams bestraft, die ihren Titel oder Aufstieg verdient hätten und andererseits Mannschaften belohnt, die die komplette Runde die Leistung nicht gebracht haben. Soll der harte sportliche Kampf umsonst gewesen sein? Die fehlenden zwei Spieltage hätte man noch irgendwo unter bekommen können. Die Absage aller Einzelmeisterschaften ist vernünftig, denn dort sind weitaus mehr Zuschauer und Spieler in den Hallen als bei den Rundenspielen. Hier sollte auf die Gesundheit geachtet werden. mra

