Beeindruckende Geschlossenheit

Die SG BW/GH Plankstadt ließ sich auch am zweiten Bundesliga-Spieltag nicht überraschen und siegte beim KSC Mörfelden souverän mit 2704:2590. Es war ein Erfolg beeindruckender Geschlossenheit, denn die sechs Ergebnisse lagen alle zwischen 445 und 456 Kegeln. Dabei gab es drei seltene Doubletten, denn je zwei Spielerinnen kamen auf 445, 451 und 456 Kegel.

Die Bahnen eins und zwei waren defekt, so dass über vier Bahnen gespielt werden musste. Sirikit Bühler und Yvonne Schränkler holten im Startpaar einen Vorsprung von 27 Kegeln heraus. Stefanie Blach (fehlerlos) und Luisa Ebert packten weitere 58 Kegel darauf, so dass Petra Deininger und Sabrina Amtsberg relativ beruhigt auf die Bahnen gehen konnte. Sie ließen sich nicht mehr überraschen und brachten den Sieg nach Hause. Amtsberg glänzte dabei mit fehlerloser Abräumleistung von 178 Kegeln. Überhaupt war das Abräumen Plankstadts großes Plus. Der Meister war hier mit 933:775 klar besser als Mörfelden, das sich 29 Fehler leistete. In die Vollen war der KSC mit 1815:1771 besser.

„Das war ein ganz schöner Kampf mit den Bahnen heute, umso glücklicher bin ich, dass wir uns so deutlich durchsetzen konnten“, sagte Yvonne Schränkler. „Wir haben uns schwergetan, hatten aber eine geschlossene Teamleistung“, kommentierte Sabrina Amtsberg.

SG BW/GH Plankstadt: Bühler 456, Schränkler 451, Blach 451, Ebert 445, P. Deininger 445, Amtsberg 456.

DSKC verliert in Leimen

In einem ganz schwachen Derby verlor der DSKC Eppelheim 2590:2673 bei Frisch Auf Leimen. Die Eppelheimerinnen waren vor allem frustriert, dass sie die Schwächen der Gastgeberinnen nicht ausnutzen konnten. Im Startpaar kam Ulrike Hindenburg gar nicht zurecht und räumte nur 115 Kegel bei sieben Fehlern ab.

So gab sie gegen Jennifer Sommer gleich 66 Zähler ab. Natascha Harlacher hatte auch fünf Fehler und machte lediglich 14 Kegel gegen Celina Mahl gut. Katrin Pozarycki und Lisa Erles überzeugten zwar im Abräumen, hatten aber in die Vollen viel zu wenig. Erles erzielte hier nur schwache 272 Kegel.

Dadurch hätten Natalie Hafen und Nicole Müller-Stapf schon ein Wunder schaffen müssen, um die Wende noch zu bewerkstelligen. Hafen wurde zwar mit 459 beste Eppelheimer Spielerin und nahm Sabine Steinmann 28 Kegel ab, doch Nicole Müller-Stapf war trotz fehlerloser Vorstellung gegen Carmen Nimis-Nießner chancenlos.

„Dass in Nußloch anspruchsvolle Bahnen sind, wissen wir, doch dass wir uns jedes Jahr aufs Neue so schwertun, können wir nicht verstehen“, meinte Lisa Erles enttäuscht.

DSKC Eppelheim: Hindenburg 404, Harlacher 443, K. Pozarycki 427, Erles 415, Hafen 459, Müller-Stapf 442.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.09.2018