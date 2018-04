Anzeige

Nach der Drittliga-Partie beim TSV Kandel vor zwei Wochen fahren die Handballerinnen der TSG Ketsch II erneut in die Pfalz. Aber in Kuhardt bei der SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam (Sonntag, 17 Uhr) können sie im Vergleich zu damals befreit aufspielen, haben sie den Klassenerhalt inzwischen doch eingetütet. OBKZ steht indes als Absteiger fest. Für den Ketscher Mitaufsteiger war diese Spielklasse wohl eine Nummer zu groß.

In der Badenliga fährt der TV Brühl zur HG Saase, die allerdings noch nie ein leichter Gegner für den TVB war. Die sehr körperbetonte Spielweise der HG wird vor allem der Abwehr alles abverlangen. Das zeigte sich auch schon in Hinspiel, als Brühl mit 31:35 unterlag. Trotzdem ist der Gast nicht chancenlos in Großsachsen (Samstag, 16 Uhr). Sollte es gelingen, den Sturmlauf Saases zu bremsen, könnte Brühl an Viernheim vorbeiziehen, das beim Zweiten Wiesloch spielt.

Für die HG Oftersheim/Schwetzingen kommt es in der Badenliga bei der SG Heddesheim (ein Punkt dahinter) zum entscheidenden Duell um Platz drei. Die befreundeten Trainer, Gastgeber Branko Dojcak und Klaus Braun, werden sich sicherlich taktisch etwas einfallen lassen, um den Gegner zu überrumpeln.