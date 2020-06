Befremdlich statt befreiend

2 Fotos ansehen © Barchet

Sport zu treiben hat für mich grundsätzlich etwas Befreiendes – egal ob in der Natur oder im Studio. Doch jetzt fühle ich mich gerade bei Letztgenanntem sehr unwohl. Einfach in das Fitnessstudio um die Ecke gehen, wenn man möchte, funktioniert nicht mehr – zumindest bei Fitness First. Erst muss eine Online-Anmeldung erfolgen. Für das Training an Geräten werden im 75-Minuten-Takt maximal 50 Personen zugelassen. Einlass erfolgt nur mit Bestätigungsmail. Ein großes Handtuch als Unterlage mitzubringen, ist Pflicht – was ich sehr begrüße und generell zur Voraussetzung machen würde! Umziehen und duschen geht nicht. Das, was sonst unerwünscht war – nämlich mit Straßenschuhen anzutreten – wird nun hingenommen. Notgedrungen. Eine Maske zu tragen, ist zum Glück optional. Die Geräte nach dem Gebrauch zu desinfizieren, wie das anständige Sportler schon immer tun, wird noch einmal durch Hinweisschilder und viele Flaschen mit Desinfektionsmittel nachhaltig gefordert.

Kontrollen? Zumindest in den 75 Minuten, in denen ich vor Ort war, gab es keine offensichtlichen. Und die fühlten sich alles andere als befreiend an: Rot-weißes Absperrband um jedem zweiten Stepper, Trainingsgeräte aufgrund des Drei-Meter-Mindestabstandes neu im Raum verteilt und Kurse sehr abgespeckt von Angebot und Teilnehmerzahl – die Verordnung will es so. Ich mache diese Fesseln mit – des Sports wegen und damit das Studio überlebt. Doch das befremdliche Gefühl ist dabei größer als das der Freiheit.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 04.06.2020