Begegnung auf Augenhöhe

Trotz der 2:5-Niederlage beim Tabellenneunten Leutershausen bleibt Rheinau mit 39 Punkten Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga. Doch Verfolger Lützelsachsen ist nun bis auf einen Zähler aufgerückt. Die Teams aus dem Einzugsgebiet dieser Zeitung konnten Punktgewinne verbuchen: Reilingen triumphierte bei Hemsbach, der FV 08 Hockenheim und die TSG Eintracht Plankstadt trennten sich unentschieden.

Hemsbach – Reilingen 1:3 (1:1)

Das Kellerduell war zerfahren, hart umkämpft und litt unter vielen Unterbrechungen. Das Schlusslicht SG Hemsbach ist zwar auch nach der 1:3-Heimniederlage noch immer punktlos, hielt aber 85 Minuten gut mit. Dann beförderte Patrick Rittmaier seinen SC Reilingen mit einem Doppelpack aus der Abstiegszone auf Rang 13.

FV Hockenheim – TSG Eintracht 1:1 (1:0)

Plankstadt kam gut in die Partie und war zu Beginn die bessere Mannschaft. Auf beiden Seiten gab es nur wenige Torchancen, die Mannschaften neutralisierten sich im Mittelfeld. Mit dem ersten Torschuss ging Hockenheim sehenswert in Führung (23.). Da in der Folge nichts mehr passierte, ging es mit einem 1:0 in die Pause. Danach hatte der FV die Chance, für eine Entscheidung zu sorgen, verpasste diese jedoch. Die Gäste kämpften sich im weiteren Verlauf zurück in die Partie, konnten durch einen verwandelten Elfmeter von Ali Hanbas den Ausgleich erzielen (60.) und hatten sogar die Möglichkeit, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. Am Ende stand trotzdem eine verdiente Punkteteilung. os

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 02.03.2020