Bei der Fitness ist noch Luft nach oben

Der FV Brühl II hat am vergangenen Wochenende in der Fußball-Kreisklasse A ein kleines Debakel erlebt. Beim Schlusslicht SV Seckenheim unterlag die Mannschaft von Trainer Steffen Hoffmann mit 1:4, ein Resultat, mit dem Hoffmann sein Team noch gut bedient sah. „Es hätte auch 2:9 ausgehen können“, sagt er. Mehr noch als das Ergebnis gibt ihm die Art und Weise der Niederlage zu denken. „Der dortige Rasenplatz war wesentlich größer als unser kleiner Kunstrasen. Auch wenn wir technisch stärker sind, können wir das nicht kompensieren, wenn ein Gegner physisch fitter ist.“

Insbesondere die zweite Halbzeit hatte Hoffmann auf den Boden der Tatsachen geholt, der Fitnesszustand seiner Mannschaft besitzt zweifelsohne und im wahrsten Wortsinne Luft nach oben. Einer, der hier heraussticht, ist Tim Heene, der sein Trainingspensum hochhält, „und sich nicht zu schade ist, in den letzten Minuten beim Stande von 1:4 noch auf den Boden zu gehen“, so Hoffmann. Der Abschied von Hoffmann als Trainer beim A-Ligisten rückt immer näher, der Coach der Brühler sieht das Licht am Ende des Tunnels mit einem lachenden und weinenden Auge. „Es ist nicht so, dass ich mich nach dem Saisonende sehne, das klingt so negativ. Es macht mir noch immer Spaß. Aber ich freue mich auf die neue Zeit“, bewertet Hoffmann seine nahende Zukunft als vorübergehender Trainer-Vorruheständler.

Sein Ziel ist es nun natürlich, die letzten Pünktchen noch einzufahren, um seinem Nachfolger, der nach Informationen dieser Zeitung bereits feststeht, einen A-Ligisten zu übergeben. „Es ist noch nicht hundertprozentig in trockenen Tüchern. Hätten wir die drei Punkte in Seckenheim geholt, würde es mir besser gehen“, rechnet Hoffmann vor. „Wir wollen jetzt aber so früh wie möglich den Deckel draufmachen.“ In der nächsten Partie gegen die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen droht Hoffmann und seinem Team eine schwere Aufgabe. „Das ist die kompakteste Mannschaft in dieser Liga. Wir müssen defensiv agil sein mit laufstarken Innenverteidigern“, unterstreicht Hoffmann, worauf es ankommt. Kai Heuberger dürfte ihm dafür nicht zur Verfügung stehen, auch Karim Hammami dürfte ihm für diese Partie wegbrechen.

Der SV Rohrhof empfängt den SC Pfingstberg/Hochstätt und der SV Altlußheim kann seine neu erlangte Stärke beim VfR Mannheim II unter Beweis stellen. wy

