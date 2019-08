Bei HG hinter die Kulissen schauen

Die neue Handball-Saison in der 3. Liga beginnt am Freitag, 23. August. Die HG Oftersheim/Schwetzingen empfängt dann um 20.15 Uhr den TV Gelnhausen in der Nordstadthalle. Zuvor haben die HG-Fans noch zweimal Gelegenheit, das Drittliga-Team zu sehen – wenn auch nicht in beiden Fällen auf dem Spielfeld.

Denn am Samstag, 10. August, können die Fans einmal hinter die Kulissen blicken und dabei sein, wenn die Mannschaft das Teamfoto für die neue Saison schießt. Bei HG-Sponsor Edeka-Embach in Oftersheim (Eichendorffstraße 44) werden sich die HG-Akteure in neuen Trikots und mit neuem Sponsor präsentieren. Zwischen 9 und 11 Uhr werden die HGler vor Ort sein und sich von einem professionellen Fotografen ablichten lassen. Wer im roten HG-Shirt kommt, erhält ein kleines Geschenk.

Dauerkarte sichern

Am Mittwoch, 14. August, können sich die Fans dann auch ein Bild vom sportlichen Stand der Vorbereitung machen. Ab 19.45 Uhr empfängt das Team von Chefcoach Holger Löhr den TV Willstätt – in welcher Halle steht noch nicht fest. Anschließend stellt sich der Trainer den Fragen des HG-Medienpartners Schwetzinger Zeitung. Bei beiden Veranstaltungen haben die HG-Fans auch Gelegenheit, eine Dauerkarte zu bestellen. Wer sich für die interessanten Partien, unter anderem gegen die Nachbarn Nußloch, Leutershausen und Großsachsen sowie den ehemaligen Europapokalsieger TV Großwallstadt, einen Sitzplatz sichern möchte, kann das nun tun. Dabei ist zu beachten, dass sich die HG dem allgemeinen Preisniveau in der 3. Liga angepasst und die Einzel-Ticketpreise an der Abendkasse erhöht hat. Die Preise für die Dauerkarte bleiben jedoch unverändert (mit Sitzplatzreservierung 150 Euro, ohne Sitzplatzreservierung 130 Euro, ermäßigt 110; Paarpreise 280/240/200 Euro), so dass sich der Kauf einer Dauerkarte jetzt noch mehr lohnt als bisher. ali

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 08.08.2019