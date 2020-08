Bei „höherer Gewalt“ greift der „Corona-Paragraf“

Der Verbandsvorstand hat eine Änderung der Spielordnung des Badischen Fußball-Verbands (BFV) beschlossen, um künftig in Fällen von höherer Gewalt handlungsfähig zu sein. Die Ordnungsänderung ist auf baden-württembergischer Ebene abgestimmt, tritt aufgrund der Dringlichkeit bereits in Kraft, muss aber wie üblich noch vom nächsten Verbandstag bestätigt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dem Paragrafen 4 „Staffelstärke und Spielwertung“ fügte der Verbandsvorstand den Absatz „c“ hinzu mit dem Titel „Wertung im Falle höherer Gewalt“. Dieser sieht vor, dass der Verbandsvorstand auf Vorschlag des BFV-Spiel- und -Jugendausschusses und nach Anhörung der betroffenen Vereine über die Beendigung und Wertung einer Saison entscheiden kann, soweit in Folge höherer Gewalt oder aufgrund öffentlich-rechtlicher Bestimmungen oder Verfügungen nicht sämtliche Spiele einer Meisterschaftsrunde unter zumutbaren Bedingungen bis zum 30. Juni eines Spieljahres ausgetragen werden können. Dem Vorstand stehen als Beschlussmöglichkeiten die Verlängerung der Saison bis höchstens zum 15. Juli, die Annullierung oder die Wertung per Quotienten-Regelung zur Ermittlung von Auf- und Absteigern zur Verfügung. Intern wird der Paragraf auch „Corona-Paragraf“ genannt, da die Pandemie letztlich Auslöser für diese Änderung ist.

Der Paragraf legt fest, grundsätzlich zunächst alle zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um sämtliche Spiele einer Meisterschaftsrunde auszutragen. Daher sind die Annullierung oder die Wertung nach Quotienten-Regelung erst und ausschließlich dann zulässig, wenn es rechtlich und tatsächlich unmöglich oder unzumutbar ist, die ausstehenden Spiele noch bis zum 15. Juli des darauffolgenden Spieljahres auszutragen. Bei der Entscheidung sind insbesondere die Anzahl der bereits ausgetragenen und noch auszutragenden Spiele zu berücksichtigen, außerdem die Auswirkungen auf über- und untergeordnete Spielklassen sowie die Entscheidungen anderer Ligaträger, die für die betreffende Staffel relevant sind.

Die Annullierung einer Meisterschaftsrunde wäre dann sachgerecht, wenn die überwiegende Anzahl der Mannschaften einer Staffel weniger als 50 Prozent aller Meisterschaftsspiele absolviert hat oder aus anderen Gründen die bisher ausgetragenen Meisterschaftsspiele sportlich keinen hinreichenden Aussagewert für die Ermittlung von Aufsteigern und Absteigern haben. Soweit die überwiegende Anzahl der Mannschaften einer Staffel 50 Prozent aller Meisterschaftsspiele absolviert hat, sind in der Regel sowohl direkte Aufsteiger als auch direkte Absteiger anhand der Quotienten-Regelung zu ermitteln. Ein Auf- oder Abstieg für Mannschaften, die auf Grundlage der Quotienten-Regelung einen Relegationsplatz belegen, erfolgt in diesem Fall nicht.

In den Pokalwettbewerben entscheidet über eine Annullierung oder die Fortsetzung über den 30. Juni hinaus auf Verbandsebene der Verbandsvorstand, auf Kreisebene der Kreisvorstand. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 06.08.2020