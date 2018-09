Bei Neulußheim muss sogar der Trainer mit aushelfen

Mit dem sechsten Sieg in Folge setzt der SC 08 Reilingen II unbeirrt seinen Weg an der Tabellenspitze fort. Der VfL Hockenheim kassierte eine heftige Pleite in Rohrhof.

SC 08 Reilingen II – Friedrichsfeld II 2:0 (2:0)

Bereits nach vier Minuten fiel die Führung, als Stefan Nickler einen Eckball von Michael Gaa über die Linie bugsieren konnte. Eine unschöne Szene folgte in der

...