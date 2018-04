Beide Führungen nicht ins Ziel gebracht

Anzeige

In einem Nachholspiel der Oberliga Baden-Württemberg mussten sich die Handballerinnen der HSG St. Leon/Reilingen mit einem 24:24 (12:14) zufriedengeben. Ein durchaus achtbares Ergebnis, war der Gast, die SG Kappelwindeck/Steinbach, doch vor der Partie punktgleich mit Tabellenführer TG Pforzheim – und bleibt es auch weiterhin. Denn die TGP leistete sich bei der HSG Mannheim ebenfalls ein Remis. Die Spannung an der Spitze bleibt also noch erhalten.

Doch für die HSG wäre vielleicht mehr drin gewesen. Sie nahm den Kampf mit dem Favoriten an und nach wechselhaftem Verlauf (5:8, 9:10, 22:19) hatte der Gastgeber eigentlich die Vorteile auf seiner Seite. Wie schon öfter geschehen, hat die HSG ab dem 23:20 (55.) die drei Tore Vorsprung nicht über die Zeit gebracht. Zu hektisch agierend und mit zu vielen Fehlern hat das Team die SG zurück ins Spiel gebracht. Diese glich 110 Sekunden vor Abpfiff aus. Beide Seiten hatten noch Chancen auf den Sieg, aber es blieb bei der Punkteteilung.

HSG: L. Pavic, Schmurr; Gottselig (1), Nussbaumer, Holzer (6), Zinser (5/5), Saddiki (2), J. Pavic, Pahl (2), Heck (2), Müller, Schulz (4), Magnus, Rimpf (2).