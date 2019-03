„Beide haben sehr gut gekämpft“

Marcus Gutsche (HG O/S): Wir haben heute nicht gut gespielt. Wir sind das Derby nicht richtig angegangen und haben zu viele Fehler gemacht. Die Rote Karte von Karo hat uns natürlich weh getan. Wir haben nur zehn Minuten lang am Ende so gespielt, wie ich mir das vorgestellt habe. Fast hätte es sogar noch zum Sieg gereicht. Es war insgesamt kein berauschendes Spiel. Beide Mannschaften haben jedoch sehr gut gekämpft.

Franz-Josef Höly (TVB): Ich glaube, dass wir über die gesamte Spielzeit gesehen den Sieg auch verdient haben. Wir haben die HG über weite Strecken kontrolliert und nur wenig zugelassen. Aber am Schluss hat man gesehen, dass ein paar unkonzentrierte Minuten dafür sorgen können, dass solch ein Spiel auch noch verloren gehen kann. Am Ende waren wir froh, gewonnen zu haben. Ein Kompliment an mein Team, es hat kämpferisch alles gegeben.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.03.2019