Beim HSV drückt der Schuh ordentlich

Im Tabellenkeller der Handball-Badenliga – mit einem noch gewissen Abstand vor Schlusslicht TV Hardheim – bleibt es eng.

Und bei diesem Letzten wird die HG Oftersheim/Schwetzingen II vorstellig (Samstag, 19.30 Uhr). Ein Sieg ist hier praktisch Pflicht. Für den HSV Hockenheim sieht es noch schwerer aus, Er empfängt die SG Heidelsheim/Helmsheim, die ihrerseits gegen St. Leon/Reilingen zeigte, dass sie nicht unverwundbar ist. Und eben jene HSG könnte gegen Spitzenreiter HC Neuenbürg für den nächsten Favoritensturz sorgen, während die TSG Eintracht Plankstadt beim TSV Amicitia Viernheim mit leichten Vorteilen antreten sollte (Samstag, 19.30 Uhr).

Mit breiter Brust will St. Leon/Reilingen in die Begegnung beim Tabellenführer am Schwarzwaldrand gehen. Mit einer ähnlich konsequenten und aggressiven Defensive wie gegen die SG H/H soll möglichst doppelt gepunktet werden.

Auswärts noch nichts gerissen

Am ärgsten von den Badenligisten in unserem Verbreitungsgebiet drückt derzeit den HSV der Schuh. Auswärts absolut nichts gerissen, sollen den zehn (von 16 möglichen) Heimpunkten nun weitere hinzugefügt werden. Doch die Gäste aus Bruchsal fühlen sich in der Fremde pudelwohl und haben dort schon 13 Zähler erbeutet.

Wichtige Partie für Plankstadt

Für Viernheim ist die Partie wichtig für den weiteren Saisonverlauf, zudem wird die TSV Amicitia auch die deutliche Niederlage aus dem Hinspiel (25:34) noch im Hinterkopf haben. Angesichts der komfortablen Tabellensituation darf Plankstadt weiter befreit aufspielen und hat nicht den Druck, gewinnen zu müssen, will aber mehr. Trainer Niels Eichhorn ist sich bewusst, dass das kein leichtes Unterfangen wird: „Viernheim hat immer noch viel Oberliga-Erfahrung im Kader, das ist eine Mannschaft, die die Qualität hat, in der Spitzengruppe mitzuspielen. Wir treffen auf eine andere Mannschaft als im Hinspiel, aber wir haben in dieser Saison schon bewiesen, dass wir gerade enge Spiele für uns entscheiden können.“

HG-Trainer Frederik Fehrenbach erwartet absolut keinen ästhetischen Leckerbissen spielerischer Art: „Das wird sicher eine kampfbetonte Partie und nur, wenn wir diesen Kampf annehmen, können wir dort bestehen.“ Er hatte schon nach der Niederlage gegen Wiesloch betont, dass sein Team in Hardheim zum Siegen verdammt ist. Und das wollen seine Jungs auch mit aller Macht umsetzen. Hockenheim dürfte diese Art von Schützenhilfe auch gefallen.

Kehrt der TV Eppelheim zurück in die Badenliga? Er hat es jedenfalls in der eigenen Hand. Verbandsliga-Verfolger Rot wurde letzte Woche distanziert. Der Tabellenzweite Leutershausen II kommt in einem Monat nach Eppelheim. Doch zunächst muss der TVE beim SV Langensteinbach (Sonntag, 17 Uhr) bestehen und andere Aufgaben zur Zufriedenheit lösen.

Eine Begegnung mit Brisanz

Die Partie von Landesligist TV Brühl (Samstag, 20 Uhr) beim SV Waldhof steckt voller Brisanz, denn beide abstiegsbedrohte Teams trennen nur zwei Punkte, befinden sich aktuell aber ein bisschen im Aufwind. Nerven und Tagesform könnten hier von entscheidender Bedeutung sein. mj/zg

