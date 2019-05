Beim KSC schwinden die Kräfte

Wenn zwei sich streiten freut sich der Dritte: Der VfR Mannheim profitierte vom Remis im Topspiel zwischen dem FC Hochstätt Türkspor und dem TSV Neckarau und ist damit neuer Tabellenführer der Fußball-Kreisklasse A, Staffel I. Derweil steht der MFC Lindenhof II nach der Niederlage bei Oftersheim als erster Absteiger fest.

Oftersheim – Lindenhof II 3:1 (0:1)

Von Beginn an gab es Einbahnstraßenfußball in Richtung Lindenhofer Tor. Nach einem angeblichen Foul schossen die Gäste in der 18.Minute erstmals aufs SGO-Tor und Eugen Kalinicenko traf zum 0:1. Oftersheim nun weiter im Vorwärtsgang, doch Manuel Scherz köpfte nach Flanke an den Pfosten. Mit ihrem zweiten Torschuss scheiterten die Gäste kurz vor der Pause an der Latte. Der Druck der SGO wurde immer größer und Kevin Limbeck glich aus (60.). Nico Langenbahn brachte die SGO nach einer guten Ecke von Marcel Weiß mit 2:1 in Front (70.). Weiß war es dann auch vorbehalten, mit einem direkt verwandelten Freistoß kurz vor Ende für die endgültige Entscheidung zu sorgen – 3:1 (88.). wy

Brühl II – VfR II 1:7 (1:2)

Trotz des frühen Führungstreffers der Mannheimer durch Dennis Wilson (3.) hielt der FV Brühl II in der ersten Spielhälfte gut dagegen. Mario Tessitore glich zum 1:1 (29.) mit einem Lupfer über Keeper Nico Umscheid aus. Zwei Minuten später erzielte Gerad Dabla per Flugkopfball die 1:2-Pausenführung für die Gäste (31.). Auch nach Wiederanpfiff gelang Mannheim ein frühes Tor, Dabla nutzte einen Pass von Kajally Njie zum 1:3 (47.). Mannheim wollte im Kampf um die Meisterschaft unbedingt etwas fürs Torverhältnis tun, Dabla war nach einer Flanke aus kurzer Distanz zum 1:4 erfolgreich (54.). Für den Endstand sorgte Yusuf Yarimbiyik, der mit einem lupenreinen Hattrick die letzten Tore zum 1:7 Endstand erzielte (70./76./90.). vm

KSC Schwetzingen – Edingen-Neckarhausen 0:8 (0:3)

Noch zu Beginn schien sich eine ausgeglichene Partie zu entwickeln mit Chancen auf beiden Seiten. Edingen-Neckarhausen nahm nach einer Viertelstunde das Heft in die Hand und ging durch Bruno Guimaraes (13.) sowie zweimal Joseph Tandoh (15., 22.) mit 3:0 in Führung. Im zweiten Durchgang bestraften die Gäste jeden Fehler der Schwetzinger und schossen weitere fünf Tore durch Dario Schneider (63., 70.), Nils Haubrich (66., 89.) und Yusupha Sarr (89.). Insbesondere in den zweiten 45 Minuten musste die KSC-Mannschaft durch die Fastenzeit den fehlenden Kräften Tribut zollen. wy

VfL Kurpf. II – Altlußheim 1:5 (0:3)

Trotz aufopferungsvollem Kampf leistete sich der VfL II schlichtweg zu viele Fehler und ging gegen den SV Altlußheim verdientermaßen als Verlierer vom Platz. Der VfL hat damit nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt hat. zg

Neulußheim – Rohrhof 3:1 (1:0)

Der SC Olympia war gegen den SV Rohrhof die klar spielbestimmende Mannschaft und hätte deutlich höher gewinnen müssen. zg

