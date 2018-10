Beim Nationalteam Singapurs fitgehalten

Für Lino Messerschmidt, den groß gewachsenen Handballer des Drittligisten HG Oftersheim/Schwetzingen steht heute Abend eine Premiere an: Gegen die SG Bruchköbel bestreitet er sein erstes Heimspiel in dieser Runde. Und er freut sich sehr darauf, gibt sich kämpferisch. Denn schließlich will auch er die starke, enthusiastische Stimmung erleben, die gegen Großsachsen und Nußloch geherrscht hat.

Es ist zwar nicht sein erstes Saisonspiel, aber nach seiner Rückkehr hatte die HG bisher nur Auswärtsspiele zu absolvieren. „Leider durfte ich noch keine Punkte mit meiner Mannschaft holen, was sich jedoch jetzt am Wochenende ändern wird“, sagt der Messerschmidt, weiß aber um die Schwere der Aufgabe: „Es wird jedoch kein leichtes Spiel werden, da Bruchköbel eine aggressive 3:2:1-Abwehr spielt. Wenn wir es schaffen, unsere taktischen Dinge diszipliniert durchzuspielen und wir als Mannschaft zusammenstehen und kämpfen bis zum Schluss, werden wir gewinnen. Außerdem hoffen wir auf tatkräftige Unterstützung in unserer Nordstadthölle in Schwetzingen.“

Doch warum stieg er erst wieder so spät in den laufenden Betrieb ein? Der sowohl am Kreis wie im Rückraum einsetzbare noch nicht lange 22-Jährige gibt uns einen Erfahrungsbericht von der anderen Seite des Doppelkontinenten Eurasien, von einer Insel vor der Südspitze der malaiischen Halbinsel. „Während meines dualen Studiums bei der SAP habe ich ein Auslandssemester in Singapur absolviert“, erzählt er. Um sich fit zu halten, hat er in seiner Freizeit in einer der teuersten Städte der Welt ein Abonnement in einem Fitnessstudio abgeschlossen. „Dort habe ich Kontakte geknüpft und Leute kennengelernt, die mich mit dem Universitätshandball zusammengebracht haben. Der Trainer dieser Uni-Mannschaft war zufällig im Kader der Nationalmannschaft in Singapur. Später stellte sich heraus, dass er der beste Spieler von ganz Singapur ist.“

Nach dem Training wurde Lino Messerschmidt gefragt, ob er nicht an ihrem Nationalmannschaftstraining teilnehmen möchte. „Dieses Angebot konnte ich natürlich nicht ablehnen. Trotz einer sehr kurzen Historie dieser Auswahl von bislang nur vier Jahren hat ein ehemaliger französischer Zweitliga-Spieler mit dem Team sehr gute Arbeit geleistet“, blickt der HG-Akteur zurück und ist sehr froh, diese Erfahrungen sowohl im Beruflichen als auch im Handballerischen erlebt zu haben: „Jedoch bin ich auch jetzt wieder froh, am Trainingsalltag der HG mitwirken zu dürfen.“ mj

