Beim Remis viele Chancen nicht genutzt

Während der FV 08 Hockenheim eine deutliche Niederlage in der Fußball-Kreisliga kassierte, trennten sich Ketsch II und Reilingen remis.

Spvgg 06 Ketsch II – SC Reilingen 2:2 (1:2)

In einem unterhaltsamen Derby trennten sich die Spvgg 06 Ketsch II und der SC Reilingen mit 2:2 (1:2). Nachdem beide Mannschaften zu Beginn jeweils hochkarätige Torchancen vergaben, war es Axel Brandenburger, der mit einer Bogenlampe ins lange Eck für die Gäste-Führung sorgte (13.). Nachdem Ketsch durch Janis Orians schnell ausglich (18.), erspielten sich die 06er ein deutliches Chancenplus und bestimmten das Spiel. So war die 1:2-Führung durch Alexander Schubert 36.) nach schlechtem Ketscher Spielaufbau schmeichelhaft, zumal Marco Marchi mit dem zweiten Ketscher Pfostentreffer den Ausgleich auf dem Fuß hatte. In der 56. Minute setzte sich Etienne Köhler gut in Szene und schloss mit sattem Schuss zum 2:2 ab (56.). In der Folge gab es einen offenen Schlagabtausch mit einigen Möglichkeiten auf beiden Seiten. mso

VfB Gartenstadt II – FV 08 Hockenheim 2:0 (2:0)

Eine klare Sache für den VfB Gartenstadt, der von Beginn an überlegen war und deutlich höher hätte gewinnen können. Denn der FV Hockenheim hatte kaum eine Chance. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.09.2018