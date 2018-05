Beim TTC läuft’s rund

Anzeige

Eine großartige Saison liegt hinter den Tischtennis-Assen des TTC Hockenheim. Gleich fünf Meisterschaften konnten die diversen Teams erringen und sorgten so für eine der erfolgreichsten Spielzeiten der Vereinsgeschichte. Herausragend war der Erfolg der ersten Mannschaft in der Verbandsklasse Nord. Als Aufsteiger schafften Daniel Dörrsam, Stefan Trotter und Co. den Durchmarsch und starten künftig in der Verbandsliga.

Es ist die höchste Liga, in der Hockenheim je gespielt hat. Bemerkenswert ist die Leistung von Uli Steinle, der in den letzten beiden Spielzeiten drei Meisterschaften als Mannschaftsführer errungen hat. In der Ersten fungierte er als Ersatzmann für Daniel Eberwein, mit der zweiten Mannschaft holte er den Titel in der Bezirksklasse Nord.

Nach souveräner Halbzeitmeisterschaft mit 18:0-Punkten wurde das Team in der Rückrunde durch Daniel Hartmann (Bilanz 13:1) noch stärker. Zwar schwächelten Nils Pokrand und Ulli Steinle im oberen Paarkreuz, doch die übrigen Akteure machten dies wett. Schließlich wurde mit fünf Punkten Vorsprung die Meisterschaft vor dem SV Waldhilsbach errungen. Pokrand/Hartmann gewannen alle Schlussdoppel, überhaupt war die Doppelbilanz mit 26:5 überragend. Die einzige Niederlage gab es im letzten Spiel bei der TTG Walldorf, als zumindest Ulli Steinle nach der zünftigen Meisterfeier mit dem Verbandsklassenteam bis fünf Uhr morgens nicht in Vollbesitz seiner Kräfte war.