Beinahe die volle Ausbeute

Es war wieder einmal ein Handball-Krimi bis zu letzten Sekunde. Außenseiter HG Oftersheim/Schwetzingen II wollte dem Favoriten und Badenliga-Spitzenreiter HC Neuenbürg die Stirn bieten und bot ihm auch 60 Minuten lang Paroli. Nur teilweise schienen die Gäste enteilen zu wollen (4:6, 12:14, 27:29, 33:35), wurden aber immer wieder eingefangen, teilweise überholt (16:15, 19:18, 24:23,). Fast mit der Schlusssirene stieg dann Thorsten Micke hoch, aber HCN-Keeper Florian Panazan war dieses Mal zur Stelle und rettete gerade so auf der Linie seinem Team beim 35:35 (19:19) noch einen Zähler.

Co-Trainer Christoph Lahme wollte bei seinen Mitstreitern dann auch gar nicht Trauer oder Ärger über die entgangene komplette Beute aufkommen lassen: „Der Punktverlust tut denen mehr weh als uns. Für uns zählt jetzt nächste Woche.“ Da geht es dann zum Derby nach Plankstadt.

Couragiert von Beginn an

Vom Start weg bot das Heimteam eine couragierte Leistung in der Deckung. Das offensive, variantenreich gestaltete Abwehrsystem schmeckte den erfolgsverwöhnten Ballwerfern vom Schwarzwaldrand im Positionsangriff nicht so recht. Umso mehr drückten sie auf die Tube, agierten schnell beim Umschalten, kamen mit schneller Mitte, erster und zweiter Welle dafür zum Erfolg, Hochgeschwindigskeitshandball erster Klasse. Von höchstem Tempo war auch die Beweglichkeit in ihren Kombinationen, was letztlich die hohe Trefferzahl mit erklärt.

Auf der Gegenseite der besonnene Spielaufbau durch Julian Hörner und von Steven Beck bei seinem Badenliga-Debüt, die an ihrer Seite Micke als souveränen Vollstrecker wussten. So war der HCN-Trainer reichlich angefressen, warf in einer Auszeit seinen Männern lautstark „zu viele einfache Gegentreffer“ vor.

Das Missgeschick eines von Beck herausgeholten, dann aber vergebenen Siebenmeters hätte den Gästen beinahe in die Karten gespielt, weil Neuenbürg nun beim 32:34 (57.) alle Vorteile auf ihrer Seite hatten. Doch auch der Favorit leistete sich Ballverluste, was auch an HG-Keeper Frederik Fauerbach lag. Hörner sowie Micke nutzten die gebotenen Chancen, stellten vorab den Endstand her. Ein Neuenbürger Fehlpass auf einen freien Mann am Kreis bescherte den Hausherren sogar noch den finalen Zehn-Sekunden-Angriff zum möglichen Sieg, der ihnen aber verwehrt blieb. Ein letztlich gerechter Spielausgang.

HG: Fauerbach; Micke (10), Gartner (3), Brand (2), Beck, Fink (1), Lemke (1), Meyer (1/1), Hörner (10), Wiegand (3), Hafer, Lahme (4). mj

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.03.2019