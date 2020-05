Beintraining mit Köpfchen

4 Fotos ansehen Lehnt euch in Kniebeuge-Position gegen eine Wand und nehmt das Tablett mit den verdeckten Memorykarten auf eure Oberschenkel. Zielposition sind 90 Grad Kniebeugung. © Pfitzenmeier

Thomas Beck hält heute nicht nur ein effizientes Beintraining, sondern auch was fürs Köpfchen bereit.

Erstes Beispiel (Übung 1 und 2): Beim „Wallsit“ handelt es sich um eine statisch, haltende Übung, bei der zusätzlich „Köpfchen“ gefragt ist: Denn ihr spielt dabei Memory! Muskulär werden die Oberschenkelvorderseite und das Gesäß beansprucht. Ihr braucht ein Memoryspiel mit 20 Karten (zehn Paare) und ein Tablett. Ihr legt die zehn Kartenpaare auf das Tablett, lehnt euch in Kniebeuge-Position gegen eine Wand und nehmt das Tablett auf eure Oberschenkel. Zielposition sind 90 Grad Kniebeugung. Wem das zu schwer ist, der kommt einfach ein bisschen höher. Ziel der Übung ist es, alle passenden Kartenpaare aufzudecken. Gespielt wird dabei nach Standardregeln: Alle Karten sind verdeckt, ihr dürft zwei aufdecken. Passen sie als Paar zusammen, nehmt ihr sie weg. Passen sie nicht zueinander, werden sie wieder an die gleiche Stelle verdeckt gelegt. Das Spiel endet im Idealfall erst dann, wenn alle Karten aufgedeckt sind. Steht kurz auf und lockert die Beine, wenn die muskuläre Anspannung zu groß wird.

Zweites Beispiel (Übung 3 und 4): Ihr benötigt einen Stuhl. Bei der Übung werden Beinbeuge- und Wadenmuskulatur beansprucht. Legt euch in Rückenlage auf den Boden, und zwar so, dass ihr möglichst dicht mit dem Gesäß am Stuhl seid. In der einbeinigen Variante platziert ihr die Ferse auf dem Stuhl, Fußspitze zum Schienbein anziehen, die Arme sind neben der Hüfte am Boden. Hüfte strecken – für maximale Spannung oben kurz halten – und wieder ablassen, dabei das Gesäß nicht komplett ablegen. Eine leichtere Alternative ist die beidbeinige Durchführung. kaba

