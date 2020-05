Beiträge später zahlen

Der Badische Sportbund Nord hat in seiner Präsidiumssitzung einstimmig ein Positionspapier mit konkreten Maßnahmen zur vorrangigen Liquiditätssicherung seiner Mitgliedorganisationen in der gegenwärtigen Situation verabschiedet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Beschlossen wurden Maßnahmen, die sowohl Vereine als auch Verbände entlasten. Hierzu zählen die Verschiebung des Zahlungsziels für die Mitgliedsbeiträge auf einen späteren Zeitpunkt (Mitte Juli) sowie eine frühzeitige Auszahlung von Staatsgeldern an Fachverbände. „Wir setzen uns bei der Politik dafür ein, dass Antragshürden für Sportvereine bei Soforthilfen, Krediten etc. aufgehoben werden“, heißt es. Zudem will sich der Sportbund dafür einsetzen, dass der Sport baldmöglichst wieder „seine sozial verbindende und gesundheitsfördernde Wirkung entfalten kann“. zg

