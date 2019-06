Bekannte Gegner

Die Einteilung der 3. Handball-Liga der Frauen steht fest: Nachdem in den vergangenen zwei Jahren die Ketscher Junior-Bären in der Süd-Staffel um den Klassenerhalt kämpften, spielen sie in der nächsten Saison in der neuen Mitte-Staffel, der ehemaligen Ost-Staffel, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Allgemein galt der Süden als die schwierigste Staffel, doch auch in der neuen Mitte-Staffel spielen keine Unbekannten. Der deutsche Pokalsieger, Thüringer HC und der gerade aus der Bundesliga abgestiegene SV Union Halle-Neustadt, sind mit ihren zweiten Mannschaften in der neuen Staffel dabei. Dazu gesellt sich die aus der II. Bundesliga abgestiegene HSG Gedern/Nidda und der ehemalige Zweitligist, die „Pi-ranhas“ aus Markranstädt. Der HV Chemnitz komplettiert das starke Ost-Quintett.

Die HSG Kleenheim/Langgöns, der SV Germania Fritzlar und die TSG Eddersheim, bei der Ketschs ehemalige Kreisläuferin Annika Kempf spielt, sind den Junior-Bären durch Begegnungen bei Turnieren oder Trainingsspielen bekannt. Die TSG Ober-Eschbach, die HSG Rodgau Nieder-Roden aus dem „Äbbelwoi-Korridor“ und als einziger bayerischer Vertreter, die TS Herzogenaurach, vervollständigen das interessante Teilnehmerfeld. „Wir haben uns richtig gefreut, da wir ausschließlich gegen für uns fast unbekannte Mannschaften spielen. Eine tolle Herausforderung für die Spielerinnen und für das Trainerteam“, so der Mannschaftsverantwortliche Adrian Fuladdjusch.

Die Junior-Bären werden die Runde am Sonntag, 15. September, vermutlich mit einem Heimspiel beginnen. Die Fans dürfen sich auf viele neue Duelle freuen. zg

