Béla ist der Schnellste seiner Altersklasse

Wer ist der oder die Schnellste? Wer schafft es, die Kugel am weitesten zu stoßen? Wer springt am höchsten und wer am weitesten? Mehr als 150 Teilnehmer aus über 20 Vereinen hatten beim Sportfest der Leichtathletikabteilung der TBG Relingen die Möglichkeit, ihr sportliches Können unter Beweis zu stellen. In den Fritz-Mannherz-Hallen konnten die Mädchen und Jungs der Altersklassen U12 bis U16 in unterschiedlichen Wettbewerben an den Start gehen. Für die Altersklassen U8 und U10 wurden gemischte Gruppenwettkämpfe angeboten. Der 15-jährige Béla Keitel von der LG Kurpfalz sprintete die 30 Meter mit 5,1 Sekunden an dem Tag am schnellsten von allen Athleten. In der weiblichen Jugend der 13-Jährigen sorgte Agnes Müller von der HSV Hockenheim in ihrem zweiten Versuch mit 4,61 Meter im Weitsprung für den weitesten Satz des Tages. Auch wenn Hendrik Schaub von der LG Kurpfalz im Hochsprung ohne Konkurrenz war, schaffte er mit übersprungenen 1,38 Meter in seinem ersten Versuch eine beachtliche Leistung. An der nächsten Höhe von 1,40 Meter scheiterte der Zwölfjährige an diesem Tag aber noch knapp. Im Kugelstoßen gab es zahlreiche Versuche über acht Meter. In der weiblichen Jugend der Zwölfjährigen überzeugte vor allem Sarah Schott von der TSG Bruchsal mit 8,59 Metern im ersten Versuch. Mit drei weiteren Stößen über acht Metern zeigte sie, warum sie in dieser Disziplin nicht zu schlagen war.

In der Altersklasse W 15 holte Tatjana Hoffmann mit einer Weite von 8,08 Metern, gestoßen in ihrem ersten Versuch, den Sieg. Ihre Zwillingsschwester Tabea Hoffmann sowie Pauline Nagel, ebenfalls für die LG Kurpfalz startend, sorgten für einen Dreifachtriumph. deg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.02.2020