Beneke-Elf ballert zum Ende dreifach

Die TSG Eintracht Plankstadt II begibt sich in der Fußball-Kreisklasse B allmählich auf die Überholspur.

TSG Eintracht Plankstadt II – SG Oftersheim II 5:0 (2:0)

Im umkämpften Topspiel der beiden Verfolger erspielte sich die Elf von Trainer Heinz Beneke einen am Ende klar verdienten Heimsieg. In der Anfangsphase hatte Oftersheim II die Chance, in Führung zu gehen. Quasi im Gegenzug zu einer Chance ging Plankstadt II durch einen 20-Meter-Schuss von Steffen Rittmeier in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte die TSG II auf 2:0 durch Levin Progl. Im zweiten Durchgang spielten weiterhin die Gäste auf den Anschlusstreffer, ohne sich zwingende Chancen zu erspielen. In den letzten zehn Minuten brachen die Gäste nach einem Konter ein und kassierten neben dem dritten Treffer, erzielt von Steffen Rittmeier, auch den vierten (Sebastian Ries) und fünften Gegentreffer (Amadou Jallow).

TSV Neckarau II – Spvgg 06 Ketsch III 0:0

Zu Beginn hatte Neckarau II leichte Vorteile. Bereits in der 20. Minute sah Ketschs Yahya Dinc nach Foulspiel und anschließendem Meckerns die Ampelkarte. Danach fiel Neckarau II in Überzahl wenig ein, Ketsch III verteidigte clever. Die Elf von Trainer Steffen Schäfer hatte die große Chance zum Lucky Punch, als Visal Y nach Zuspiel von Michael Hinzmann den Ball aber nicht im Neckarauer Tor unterbrachte (64.). Auf der Gegenseite rettete 06-Torhüter Jonas Wies bravourös bei einem Fernschuss von Alexander Sandford.

SV Altlußheim II – Olympia Neulußheim II 1:1 (1:0)

Neulußheim II zeigte die fußballerisch bessere Veranlagung, aber Altlußheim II hielt körperlich und kämpferisch gekonnt dagegen. Das Spiel plätscherte dahin bis zur 25. Minute. Dann schlug der SVA II eine Ecke herein, der Ball wurde aus dem Strafraum geköpft vor die Füße von Hamdi Anis, der direkt abzog und zum 1:0 traf. Nach der Pause blieb das Spiel auf schwachem Niveau, der SON II war aber gewillt, auszugleichen. In der 55. Minute war es dann auch so weit: Marcel Strößner flankte in die Mitte, Daniel Sauter stieg am höchsten und köpfte an die Unterkante der Latte, von wo der Ball hinter die Linie sprang. Über das gesamte Spiel gesehen war es eine gerechte Punkteteilung.

FC Badenia Hirschacker – SC 08 Reilingen II 3:3 (1:0)

Im Spitzenspiel trennten sich die beiden Klubs nach spannenden und torreichen 90 Minuten unentschieden. Angelo Racalbuto sorgte in der 39. Minute für die 1:0-Pausenführung der Hirsche. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Pietro Riccio auf 2:0 (55.). Amadou Gitteh verkürzte für Reilingen II (65.), doch Sascha Keller stellte mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her (78.). Im Schlussspurt erzielte Gianni Massafra für Reilingen II einen Doppelpack (88., 90.+4) und sicherte dem Tabellenführer noch das Remis.

VfL Hockenheim – Post SG Mannheim 3:4 (2:0)

Zu viele Fehler bestimmten die erste halbe Stunde im Spiel des VfL. Danach dominierten die Rennstädter und Kevin Grassel markierte die Führung (12.). Daniel Vöhringer erhöhte auf Querpass von Valentin Folz auf 2:0 (38.). Nach einer Stunde verkürzten die Mannheimer auf 2:1 (61.), vier Minuten später fiel durch einen Elfmeter der Ausgleich. Die Gastgeber waren zunächst geschockt, rappelten sich wieder auf und gingen durch Grassel erneut in Front – 3:2 (77.). Hockenheim hatte nun Chancen, um den Sack zuzumachen, doch irgendwie landete ein 25-Meter-Schuss der Gäste im Netz des VfL-Kastens (80.). In der 86. Minute verlängerte Jakob Salzmann einen langen Ball in den Strafraum unglücklich und ein Post-Spieler markierte das 3:4.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 30.10.2018