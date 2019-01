Benincasa soll Torflaute beenden

Mit zwei neuen Kräften geht der Fußball-Kreisligist FV 08 Hockenheim in die Rückrunde. Vom VfR Walldorf kam Marco Wurzel, der allerdings schon in den letzten beiden Partien der Vorrunde zum Einsatz kam. „Er ist ein Torhüter mit Landesliga-Erfahrung und mit ihm haben wir die letzten beiden Spiele gewonnen“, freut sich FV-Trainer Manuel Muth über die Neuerwerbung. „Er ist ein Super-Typ, sehr willig und ehrgeizig.“

Die zweite Neuerwerbung ist im Mannheimer Fußballkreis durchaus kein unbeschriebenes Blatt. Aus der Auflösungsmasse der SG Oftersheim kommt Top-Torjäger Mario Benincasa ins Waldstadion. „Er bringt eine hohe Qualität als Stürmer mit. So einen Spielertyp mit seiner Größe und Statur habe ich schon lange gesucht“, betont Muth. „Ich erhoffe mir eine klare Leistungssteigerung in der Offensive, da wir in der Hinrunde oft Ladehemmung hatten.“ Das unterstreicht schon allein der Fakt, dass in der internen Torschützenliste mit Kevin Huber ein Abwehrspieler mit neun Einschüssen auf Rang eins steht.

Am 5. Februar bittet Manuel Muth zum Auftakt der fünfwöchigen Vorbereitung. „Mal schauen, wie fit die Jungs aus dem Urlaub kommen und wer etwas gemacht hat. Ansonsten werden die Zügel etwas angezogen“, kündigt Muth bereits eine intensive Vorbereitung an. Mit dem nötigen Rüstzeug und der Qualität der neuen Spieler soll in der Rückrunde möglichst schnell der Sprung in sichere Gefilde erfolgen. Verlassen haben den FV 08 Hockenheim Denny Filipic (FV Fortuna Heddesheim II), Pascal Roth (SC 08 Reilingen), Mehmet Karakaya (FC Hochstätt Türkspor) und Kai-Uwe Steinbrenner (Ziel unbekannt).

Veränderungen in Rheinau

Bei Hockenheims Ligakonkurrent SC Rot-Weiß Rheinau gab es derweil nur geringfügige Veränderungen. Neu bei den Mannheimern ist Heiko Dann (Interlaken/Schweiz), während Sandro Egner (TSV Neckarau) und der frühere Rohrhoer Miguel Cuadrado, der ab sofort Trainer des A-Ligisten VfL Kurpfalz Neckarau II ist, den Verein verließen.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 24.01.2019