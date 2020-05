Berlinghof kehrt zurück

Stefan Berlinghof kehrt nach nur einem halben Jahr beim TTC Ketsch zur TTG EK Oftersheim zurück.

Nachdem Oftersheim zur Rückrunde der vergangenen Verbandsliga-Saison seine Mannschaft durch zahlreiche Abgänge abmelden musste und damit erster Absteiger in die Verbandsklasse Nord war, versucht der Verein nun, mit aller Macht in die Verbandsliga zurückzukehren. Neben der Rückkehr der jahrzehntelangen Nummer eins kommt mit Tim Ackermann ein weiterer sehr starker Spieler für das obere Paarkreuz. Er spielte in der letzten Runde in der 3. Liga der Schweiz. Außerdem wird Jürgen Reinhardt zur TTG zurückkehren.

„Damit sind die Planungen aber noch nicht abgeschlossen“, meinte Sportwart Wolfgang Gericke gegenüber dieser Zeitung. Er ist noch auf der Suche nach weiteren Akteuren für die erste Mannschaft. Am kommenden Sonntag, 31. Mai, läuft die Wechselfrist ab.

Bei Interesse steht Gericke als Ansprechpartner zur Verfügung. Seine Kontaktdaten sowie alles Wissenswerte zum Verein gibt es unter www.tt-in-oftersheim.de mra

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 27.05.2020