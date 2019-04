Bertolini kommt und trifft

In einer Landesliga-Partie, in der es für die Mannschaften der Spvgg 06 Ketsch und der FT Kirchheim um viel ging, entwickelte sich ein flottes Fußballspiel, bei dem sich am Ende die Gastgeber aufgrund einer deutlichen Steigerung in der zweiten Halbzeit verdient mit 4:1 (1:0) durchsetzte und den zweiten Sieg in Serie feierte.

Zu Beginn war der abstiegsbedrohte Gast aus Heidelberg das druckvollere Team und hätte in der 4. Minute bereits in Führung gehen können. Einen Schuss aus 15 Metern parierte der Ketscher Keeper Jonas Wies, ehe Bilal Abdulrahman den Abpraller neben das leere Tor setzte. Einen Schuss von Robby Lange lenkte Wies um den Pfosten (8.).

Nach 16 Minuten gab es die erste gute Chance für den Gastgeber, als nach einem gefühlvollen Freistoß von Christian Zeilfelder der eingelaufene Etienne Köhler frei im Fünfmeterraum der Gäste an das Spielgerät kam, dieses aber über das Gebälk donnerte. Als sich Köhler nach feinem Zuspiel von Zeilfelder gut über rechts durchspielte und quer auf Dominik Strohmeier spielte, war dieser im Strafraum nur durch ein Foul zu bremsen. Den unstrittigen Elfer verwandelte Zeilfelder sicher zum 1:0 für Ketsch (20.).

Die Heimelf befand sich nun deutlich am Drücker und nur vier Minuten später befand sich Sören Ruder alleine vor dem Gästekeeper, legte die Kugel allerdings quer anstatt selbst abzuschließen. Erst gegen Ende der ersten Hälfte konnte sich Kirchheim mit zwei Freistößen aus dem Halbfeld wieder gefährlich dem Ketscher Tor annähern.

Kaya und Köhler vergeben

Gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts wurde deutlich, dass Ketsch gewillt war, das wichtige Spiel um den Klassenerhalt für sich zu entscheiden – in den ersten fünf Minuten nach Wiederanpfiff boten sich Gökhan Kaya und Etienne Köhler beste Chancen auf den zweiten Treffer, die jedoch teils fahrlässig vergeben wurden. In der 50. Minute war es dann soweit: Strohmeier lief am Strafraum der Gäste quer und netzte aus 16 Metern ins lange Eck ein.

Nach einer Stunde Spielzeit boten sich Köhler zwei weitere gute Gelegenheiten, um frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen. Er schob die Kugel jedoch beide Male am Tor vorbei. Mit der ersten Torannäherungen der Gäste in Halbzeit zwei war beinahe der Anschlusstreffer verbunden, doch Strohmeier spitzelte dem Gästestürmer die Kugel gerade noch vom Fuß.

Nach 70 Minuten machte Köhler für Markus Bertolini Platz, der – gerade mal 60 Sekunden auf dem Feld – für das 3:0 sorgte, indem er eine kluge Hereingabe von Steven Bruni einnickte. Das 4:0 (81.) für Ketsch besorgten die Gäste selbst, Nico Bergold war beim Eigentor der Unglücksrabe. Ketsch, nun im Gefühl des sicheren Sieges, wurde nachlässig, was der Gast in der 87. Minute mit dem 4:1 durch Maurice Krämer bestrafte. Letztlich setzte sich die Heimelf aber um acht Punkte in der Tabelle von den Gästen ab. jf

