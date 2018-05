Anzeige

Nachdem die Mädchen des HSV Hockenheim im April einen beeindruckenden Start in die Regioklasse gezeigt hatten, stand der zweite Wettkampf in der eigenen Halle gegen den Heidelberger TV und TV Waldhof an. Am Ende wurde das HSV-Team mit Helena Alting, Aylin Herrmann, Karina Lammert, Anera Strauß, Nathalie Vendur und Aleyna Yavuzer Zweite.

Diesen Platz hatten sie schon nach dem Sprung belegt, den alle Mädchen ohne Sturz schafften. Auch am Stufenbarren hielten sie den zweiten Platz. Am Balken erzielte Helena Alting die Tageshöchstwertung. Erster wurde schließlich der TV Waldhof. Mit nur 0,3 Punkten weniger belegte der HSV Hockenheim einen sehr guten zweiten Rang. Helena Alting freute sich abermals über den ersten Platz in der Einzelwertung.

Die Trainerinnen Makbule Sarar, Bianca Tolone und Nadja Vendur sowie die Turnerinnen waren auch hier wieder zufrieden und sahen sich in den zusätzlichen Trainingseinheiten bestätigt. nst