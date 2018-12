Beste Offensive schaut vorbei

Die Eppelheimer Eisbären empfangen morgen um 19 Uhr in der Neuauflage des letztjährigen Finales den Meister aus Bietigheim im heimischen Icehouse. Nicht nur die Paarung Vize-Meister gegen Meister, sondern auch Zweiter gegen Dritter der aktuellen Regionalliga-Tabelle verspricht ein weiteres Topspiel in Eppelheim.

Der Meister ist gut in die Saison gestartet und war früh in der Spitzengruppe zu finden. Die mit Abstand beste Offensive der Liga, die auch die Top-Drei der Scorerwertung für sich beansprucht, konnte sich auch über drei Spieltage hinweg an der Spitze setzen. Doch mit drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen ging es runter auf Platz drei, einen Punkt hinter den Eisbären aus Eppelheim. Vor allem die Defensive, die zweitschlechteste der Liga, kann durch die Offensive nicht immer ausgeglichen werden.

Die Eisbären können ihrerseits selbstbewusst in die Partie gehen, denn bis auf eine Partie konnte man alle Heimspiele mit einem Sieg beenden. Zuletzt gelang im Topspiel gegen die Baden Rhinos der sechste Heimsieg in Folge. Im Hinspiel in Bietigheim musste man sich nach einem ausgeglichenen Duell mit 3:5 geschlagen geben. Daher muss man im Lager des ECE die Offensive der Gäste besser in den Griff bekommen und die eigenen Chancen besser verwerten. Die Brisanz der Partie zeigt ein Blick auf die Tabelle. Zwar stehen die Eisbären punktgleich mit Hügelsheim an der Spitze, doch die ersten sechs Mannschaften trennen gerade einmal drei Punkte voneinander.

Freikarten-Aktion

Unterstützung dürften die Eisbären von vielen Anhängern erhalten, da der ECE als Dank für den hervorragenden Support in den bisherigen Heimspielen eine Freikarten-Aktion anbietet. Diese sind bis heute im Icehouse, oder als Download über die Homepage erhältlich. zg

