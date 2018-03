Anzeige

Für die Eisbären des EC Eppelheim beginnt am morgigen Samstag das Finale um die Meisterschaft in der Eishockey-Regionalliga. Um 15.15 Uhr fällt das erste Bully in der Best-of-three-Serie in der Ege-Trans-Arena beim SC Bietigheim.

Die jungen Steelers sind in dieser Saison dabei eines der Überraschungsteams. Nach zwei Finalteilnahmen 2014 und 2015, in denen man jeweils dem späteren Meister Heilbronn unterlag, ging es in den Folgejahren stetig bergab, bis man in der vergangenen Saison mit Platz 5 gar die Play-off-Teilnahme verpasste. Mit dem Trainerwechsel zur neuen Saison in Verbindung mit Neu-Goalie Dominik Guris, die beide vom Stuttgarter EC ins Ellental wechselten, kam der Erfolg zurück.

Der Abschluss der Hauptrunde auf dem erste Rang ist durchaus verdient, denn die Steelers stellten dabei die beste Verteidigung und belgten auch in der Tor-Differenz den Spitzenplatz. Mit einen Toreschnitt von 5,6 Treffern pro Partie mussten sie sich nur den Heilbronner Eisbären geschlagen geben. Vor allem aber zeigte die Truppe von Coach Hodul eine beeindruckende Konstanz, da man jedes Team im direkten Vergleich bezwingen konnte und vor allem in der heimischen Arena nur einmal sieglos das Eis verließ.