Michael Zipf aus dem Vorstand der Handball-Gemeinschaft (HG) Oftersheim/Schwetzingen nutzte den Familientag bei den Stadtwerken Schwetzingen drei Mannschaften der HG besonders vorzustellen. Die A-Jugend, die erste Frauenmannschaft und das Drittligateam.

Für die männliche A-Jugend geht es in der neuen Runde in der Bundesliga in der Staffel mit prominenten Gegnern wie TV Großwallstadt oder VfL Gummersbach sowie SC DHfK Leipzig. Man freue sich auf die Saison und habe „noch mehr Lust auf Handball“. Die Damen gehen in ihr zweites Jahr in der Badenliga und haben viel geschwitzt im Training, tun das immer noch für die Kondition und Power.

„An den Jungs werden wir sicher noch viel Spaß haben“, betonte der Sportliche Leiter der HG, Martin Schmitt, als es um die Vorstellung der Drittligamannschaft, das Aushängeschild der Spielgemeinschaft, ging. „Wir spielen hochklassigen Handball“, schilderte Schmitt, dass Spieler die HG als Plattform für die Weiterentwicklung nutzten. Man freue sich jedoch auch über „Nachwuchs aus den eigenen Reihen“, der immer wieder integriert werde.