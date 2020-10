Bislang noch keine Veränderungen für Sportbetrieb

Durch die von der Landesregierung vor dem Hintergrund stark steigender Covid-19-Infektionen ausgerufene Pandemiestufe 3 ergeben sich für den organisierten Sport und den Trainingsbetrieb keine unmittelbaren Veränderungen. Die Corona-Verordnung Sport (CoronaVO Sport) gilt in der Fassung vom 8. Oktober bis auf Weiteres unverändert, heißt es in einer Pressemitteilung des Badischen Fußball-Verbandes (BFV).

Zwar wurde die grundsätzliche Maximalzahl der Teilnehmer am Trainingsbetrieb auf zehn Personen reduziert. Für den Trainingsbetrieb im Fußball gilt wie zuvor die Ausnahmeregelung, nach der die Mindestzahl überschritten werden darf, wenn dies erforderlich ist. Das bedeutet konkret, dass ein Sportbetrieb wie in den vergangenen Wochen möglich ist - es gibt derzeit keine generellen Einschränkungen für Fußballspiele oder den Trainingsbetrieb und auch kein Kontaktverbot.

Regional unterschiedlich

Maßgeblich für die Vereine sind jedoch neben den Verordnungen der Landesregierung die Allgemeinverfügungen der Gesundheitsämter oder Polizeibehörden vor Ort, die sich auch an den aktuellen Infektionszahlen orientieren. So können regional unterschiedliche Regelungen gelten, beispielsweise. was eine Tragepflicht der Mund-Nase-Maske oder auch die Beschränkung von Zuschauerzahlen bei Sportveranstaltungen angeht.

Grundsätzlich können die örtlichen Gesundheitsbehörden den Sportbetrieb auch über die CoronaVO Sport hinausgehend einschränken oder gar untersagen. Solche Fälle sind in Baden-Württemberg bisher jedoch nicht bekannt. Der BFV empfiehlt den Vereinen, sich bei den örtlichen Behörden (Gesundheitsamt, Stadtverwaltung) nach den aktuell gültigen Regelungen zu erkundigen. zg/bfv

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.10.2020