Bitte nicht so spannend

Yvonne Schränkler freut sich auf das Spiel in Laufach. © Oechsler

In einer vorgezogenen Partie tritt Bundesliga-Spitzenreiter SG BW/GH Plankstadt am Sonntag um 14 Uhr beim FC Laufach an. Der Tabellenfünfte hat nur einen Heimschnitt von 2604 Kegeln und gehört mit einen ausgeglichenen Punktekonto zum breiten Mittelfeld, das von Platz drei (DSKC Eppelheim) bis neun (SG DKC/KSC 81 Hockenheim) reicht. Bisher gab es nur eine Heimniederlage gegen Mörfelden.

Im Vorjahr hatte Plankstadt einige Mühe, um mit 23 Kegeln in Laufach zu gewinnen. 2682 Kegel waren dabei ein niedriges Ergebnis. „Wir fahren guter Dinge nach Laufach und freuen uns auf das Spiel“, meinte Yvonne Schränkler. Im Titelzweikampf mit dem KSC Mörfelden kann sich der deutsche Meister keinen Fauxpas erlauben.

Die SG DKC/KSC 81 Hockenheim und der DSKC Eppelheim sowie alle Zweitligisten pausieren an diesem Wochenende. mra

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 25.01.2020